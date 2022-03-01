紐約中華公所 表彰41抗疫英雄、團體

紐約中華公所2月28日舉辦「抗疫英雄」表彰大會，頒發表揚狀給41名個人及機構。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約中華公所從2020年新冠疫情 爆發至今，與許多個人、組織合作，在曼哈頓華埠社區送口罩、送餐，接種疫苗 等；2月28日舉辦「抗疫英雄」表彰大會，頒發表揚狀給41名個人及組織。

中華公所主席于金山表示，過去兩年疫情對社區造成重大損失，但在危機中有這些積極為社區服務的個人團體，才能使華埠社區站穩腳步、展望向前；于金山說：「過去兩年沒有這些人，我們就無法成功服務，也是疫情間讓我們看到這些美麗的靈魂，付出精力、金錢和時間，讓社區前途光明、邁向復甦之路。」

于金山表示，在疫情期間，紐約地區食品供應鍊中斷，中華公所與多家派發食品單位合作，向居民派餐長達兩個月，每日最高800份，至今每個月還有一至兩次的派餐活動。

疫情期間，由於政府單位準備不及，缺乏個人防疫用品，初期中華公所以自購方式，贈送防疫用品給站在第一線服務的警察，後來獲得團體單位、商戶、政府和愛心人士的捐贈，公所獲得更多防疫用品，轉派發給會員單位、社區居民、學校，累積前後派發數十萬片口罩、上萬罐洗手液、清潔紙巾和消毒液。

2020年4月政府開始進行新冠檢測 ，中華公所在孔子大廈、公所大樓設置檢測站，期間以及疫情高峰期不間斷，先後共有5萬多民眾在公所設置的檢測站接受檢測；2021年疫苗接種後，公所又與多個政府單位、藥房和診所推動「全僑打疫苗、全民防疫病」的活動，提供中文語言服務和志工，協助民眾接種疫苗。

駐紐約台北經文處組長張必強(中)，代表經文處接受中華公所表揚。(記者顏嘉瑩／攝影)

于金山表示，中華公所創立140多年，服務僑胞義不容辭，如果沒有抗疫英雄的合作，不可能完成這項艱鉅任務；他表示，在2月28日任期最後一天，藉由表彰這些個人及單位，表達對這些合作單位的感謝與尊重。

紐約中華總商會董事田麗美，在期間促使中華公所與藥房CVS合作，並義工服務中華公所流感及新冠疫苗接種，獲得個人表彰；她說，雖然疫情期間許多人都待在家不敢出門，但身為社區的一員，能夠透過自己的關係，為社區牽線獲得流感和新冠疫苗，她感到非常驕傲。

共有八人獲得個人表彰，獲得表彰的團體則有33個，包括紐約州長辦公室、市長辦公室、駐紐約台北經濟文化辦事處、市警五分局，以及多個公家、私人機構。