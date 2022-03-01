前國會眾議員羅斯再次參選 華社拜票提控制槍枝

國會眾議員參選人羅斯在8大道華社演講。（記者胡聲橋╱攝影）

民主黨 前國會眾議員羅斯(Max Rose)在重畫後的史泰登島國會選區大力開展競選活動，誓言奪回席位；他於28日來到布碌崙8大道華社拜票，就華社關心的公共安全等問題，提出控制槍枝等思路。

羅斯曾在2019-2021年擔任國會史泰登島選區眾議員，他的繼任者是共和黨人瑪麗奧(Nicole Malliotakis)。

軍人出身的羅斯說，公共安全最重要的是槍枝流動問題，比如紐約的非法槍枝多來自其他州，甚至來自國外；他認為需要對所有槍枝進行背景檢查，實現全國範圍的槍枝登記制度，就像車輛一樣；他還表示，要確保執法部門有足夠經費，他就堅決反對削減警察的經費。

仇恨亞裔犯罪直線上升，羅斯說，這不是偶然的，法律應該站在受害人一邊，而不是站在罪犯一邊；為此，他反對紐約州保釋改革法案，因為這捆住了法官的手腳；他認為必須在安全和正義之間達成一種平衡，而不是二選一。

對於華人 反對在社區建設遊民 收容所，羅斯說，他不覺得反對者是為了讓遊民住在大街上、生活在痛苦和掙扎中，他理解民眾是覺得遊民所會對當地的社會安全產生影響，而且不應該讓某個社區來承擔安置遊民的責任；他說，處理遊民應該包容各方、平等、團結。

紐約華人社區近幾十年來發展很快，羅斯說，華裔移民抱著各種理想來到美國，所有移民都有理由實現美國夢，必須保證政府移民系統是有力的，公正的，而且運轉流暢，不會陷入官僚主義的泥沼中；他強調，美中關係的好壞，不應引發仇視華人。

華裔州參議員參選人曲怡文力挺羅斯，她說羅斯一直和華人站在一起，以前關注教育問題，現在關注安全問題；民主黨並沒有偏離華社的訴求，史島國會選區需要一個了解華社的民主黨人，這樣在國會才能通過更多有利於華人的法律、獲取更多資源。