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州眾議員參選人李榮恩 公共安全為首要政見

記者顏嘉瑩╱紐約報導
州眾議員參選人李榮恩(中)表示若當選，上任後的首要目標就是改善公共安全。(記者顏嘉瑩╱攝影)
州眾議員參選人李榮恩(中)表示若當選，上任後的首要目標就是改善公共安全。(記者顏嘉瑩╱攝影)

曾在2020年挑戰牛毓琳、競選第65選區州眾議員的韓裔李榮恩(Grace Lee)，今年再度參選，於2月28日拜訪紐約中華公所，表示身為三個女兒的母親她若當選，上任後的首要目標就是改善公共安全，除了以亞裔女性的身分在州議會為社區發聲，也會協助社區確保相關單位有作為。

移民家庭出生成長的李榮恩表示，參選州眾議員的目的是希望自己能為社區做些事情；她說，20多年來住在下東城，日前發生的韓裔女子李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)遭人尾隨被刺死案令人心碎，身為三個女兒的亞裔母親，她無法接受再看到更多類似的犯罪在社區裡發生。

民主黨的李榮恩表示，第65選區為移民社區，其中有許多亞裔居民，若她順利當選，將可以代表亞裔社區；她提到，亞裔社區是全紐約州成長最快速的移民社區，但卻因為代表不夠、無人發聲，而缺乏經費、資源，她將可代表亞裔社區教育大眾，了解社區需求。

面對疫情後增加快速的仇恨亞裔犯罪，李榮恩說，她曾經與女兒走在路上被攻擊，讓她感到亞裔社區的脆弱；由於仇恨亞裔犯罪受害人多是亞裔女性和年長者，李榮恩表示，增進公共安全將是上任的首要目標，她將協助與執法單位、社福單位合作提供需求、增加資源以改善公共安全，而面對那些遭受仇恨犯罪的受害人，她也鼓勵要大聲講出自己的遭遇，並要求相關單位行動。

重視教育和家庭的李榮恩，政見還包括增加公校撥款、替家庭維權，另外支持小商家、協助獲得政府補助與經費，同時她也反對城區監獄和遊民所，還支持保留特殊高中入學考試。

亞裔 移民家庭 韓裔

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