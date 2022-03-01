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改善亞裔社區治安 市長辦圓桌論壇

記者鄭怡嫣╱紐約報導
市長亞當斯舉辦亞太裔圓桌會議。(市長辦公室提供)
市長亞當斯舉辦亞太裔圓桌會議。(市長辦公室提供)

因應最近針對亞裔的犯罪及暴力案件正在激增，市長亞當斯(Eric Adams)28日舉辦亞太裔圓桌會議，與亞裔官員、社區人士、20多家亞裔機構代表一同探討亞裔社區的治安問題，他承諾將在亞太裔社區舉辦更多的圓桌討論，聆聽社區心聲，一同打擊反亞裔的仇恨犯罪、遊民的精神健康危機等迫切議題。

出席討論會的國會眾議員孟昭文表示，根據國會去年5月通過的「新冠仇恨犯罪法案」(Covid-19 Hate Crimes Act)，國會要求司法部指派專員，加快對疫情相關的仇恨犯罪的審查；要求協助各州及地方執法機構建立提供多語言支持的線上舉報系統，同時加強培訓，讓地方執法機構知道如何更有效地調查這類犯罪。

皇后區韓裔市議員黃茱莉(Julie Won)表示，地鐵內的治安問題亟待解決，前有高慧民被推下鐵軌致死案，最近在她代表的選區長島市地鐵站，也有女性乘客遭鐵錘重擊至少15次，除巡崗的警員外，女性選民向她反應想在站內看到更多的MTA員工，此外，在市公校推出有關亞太裔的歷史課程也應儘快提上議程。

還有不少與會者反應，許多亞裔在遇到仇恨犯罪或暴力時不願意報案，應該宣導更多民眾及時報案或向自己信任的社區組織求助，此外，也有與會者反應，對於某些案件，警方未能進行準確與及時的報告，無論是否涉嫌仇恨犯罪或嫌犯是否有精神健康問題，警方都應重視，在第一時間做好筆錄，而不是首先判斷案件是否屬於仇恨犯罪。

在聆聽亞裔官員、組織及社區人士對於加強治安的建議後，亞當斯表示，將在亞太裔社區舉辦更多的圓桌討論，並與市議會、各級政府及社區組織合作，一同治理遊民、精神健康危機、反亞裔仇恨及暴力等攸關議題。

亞裔 仇恨犯罪 地鐵站

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