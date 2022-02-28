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馬泰就職市議員：華埠建監獄有望修改

記者和釗宇╱紐約報導
馬泰27日在曼哈頓華埠舉辦就職典禮，紐約州政要、華埠社區人士上百人參加。（記者和釗宇╱攝影）
馬泰27日在曼哈頓華埠舉辦就職典禮，紐約州政要、華埠社區人士上百人參加。（記者和釗宇╱攝影）

市議會第一選區新任市議員馬泰(Christopher Marte)，27日在曼哈頓華埠舉辦就職典禮，紐約州政要、華埠社區人士上百人參加；馬泰表示，他已與市長亞當斯(Eric Adams)就華埠建設城區監獄問題會談，稱亞當斯將評估華埠監獄建案，有望拖延施工或修改方案。

市議員馬泰表示，亞當斯就華埠城區監獄問題會談，稱亞當斯將重新考慮華埠城區監獄方案...
市議員馬泰表示，亞當斯就華埠城區監獄問題會談，稱亞當斯將重新考慮華埠城區監獄方案，有望拖延施工或修改方案。（記者和釗宇╱攝影）

影音來源：記者和釗宇

就職典禮在愛烈治街博物館(Museum at Eldridge St.)舉辦，國會參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、國會眾議員納德勒(Jerry Nadler)、梅隆尼(Carolyn Maloney)、艾斯柏(Adriano Espaillat)、州參議員霍伊曼(Brad Hoylman)、州眾議員牛毓琳、市主計長蘭德(Brad Lander)、曼哈頓區長李文(Mark Levine)等政要到場。

馬泰四年前就曾競選這一職位，但在民主黨初選中以微弱劣勢敗給競選連任的華裔陳倩雯，之後一直沒有離開社區，在反對市府於華埠修建城區監獄、反對社區貴族化、反對兩橋社區豪宅建案等問題上都站出來發聲；他在曼哈頓的州高等法院法官希爾維拉(Adam Silvera)的監誓下宣誓就職；他感謝自己的競選團隊，「四年前我就應該站在這裡，那次失敗造就了今天的成功，我們沒有被挫折打倒，而是重新開始，敢於勝利。」

馬泰表示，他與亞當斯及其團隊已於25日就華埠監獄問題進行討論，並向亞當斯表明，反對在華埠建設城區監獄；他說，亞當斯身邊的一些人仍希望在華埠新建監獄，「但是我們說服市長站在了我們一邊。」

馬泰的幕僚長凱爾瑪(Caitline Kelmar)則進一步解釋說，馬泰向市長及其團隊介紹了華埠監獄建案推出的過程、社區的抗爭以及隨後的訴訟，亞當斯認為在華埠建監獄「不是一個好主意」，因為新監獄僅僅增加80個床位，沒有必要拆舊建新；根據凱爾瑪介紹，亞當斯說，鑒於市府已經接手這個案子，儘管不太可能取消建案，但市府將評估目前的項目進度，看是否有可能停止。

凱爾瑪說，亞當斯也表示，看是否能利用其他空間彌補80個床位，從而避免重建監獄，例如利用白街(White St)現有的停車空間；「總體而言會談很成功，市長也表示將盡快就此事回覆馬泰，至少拖延項目進度，因為相關施工原定3月3日就將開始。」

市議員馬泰(右)27日在曼哈頓華埠舉辦就職典禮。（記者和釗宇╱攝影）
市議員馬泰(右)27日在曼哈頓華埠舉辦就職典禮。（記者和釗宇╱攝影）

華埠 監獄 亞當斯

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