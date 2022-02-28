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州參議員郭納德競選連任 誓言打擊仇恨犯罪

記者胡聲橋╱紐約報導
州參議員郭納德(右二)競選連任記者會，華裔到場支持。 (記者胡聲橋╱攝影)
州參議員郭納德(右二)競選連任記者會，華裔到場支持。 (記者胡聲橋╱攝影)

參議員郭納德(Andrew Gounardes)27日在布碌崙(布魯克林)啟動連任競選活動；他回顧了過去四年擔任州參議員的經歷，並誓言打擊仇恨犯罪、保證公共安全，並提出全民托兒服務；國會參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)等紐約州民主黨政要到場支持。

談起新冠疫情，郭納德說紐約州有6.6萬人死於新冠，紐約客在疫情期間經歷了太多，許多人失去工作，還有許多人吃不上飯；如今疫情有望過去，他要帶領社區民眾做好準備，迎接新開始。

郭納德已擔任兩屆州參議員；他說，很自豪看到紐約州公校終於得到充足資金，紐約州通過的居住保護計畫，讓許多人在疫情期間能有地方棲身，超速攝像計畫則讓馬路變得更安全；而在性騷擾和女性生育健康方面的立法，更好地保護了婦女的權益。

展望未來，郭納德希望為每個人都提供平等的機會、安全的環境和強有力的社會保障體系；他說，如果連任，他工作的一個重點將是公共安全，會繼續在減少槍枝暴力、打擊仇恨犯罪和頑固偏見方面下功夫，給亞裔社區一個更安全的環境。

郭納德提到，會努力把公共交通當做跟環衛、消防、警察一樣的公益事業，讓所有人都能享受到便利；他還計畫提出全民托兒服務，為有孩子的家庭減輕負擔。

舒默、州眾議員白彼得(Peter Abbate)、市議員紀思庭（Justin Brannan）、州參議員候選人曲怡文等民主黨人士參加了郭納德的連任競選活動；舒默稱讚郭納德堅持進步的價值觀、有原則、有尊嚴，完全有理由連任；紀思庭說，郭納德總能做正確的事情。

州參議員郭納德發表爭取競選連任的講話。 (記者胡聲橋╱攝影)
州參議員郭納德發表爭取競選連任的講話。 (記者胡聲橋╱攝影)

疫情 紐約州 參議員

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