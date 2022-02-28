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中華公所主席于金山將卸任 回首疫期艱困 無限感恩

記者顏嘉瑩╱紐約報導
回顧過去兩年，于金山表示「無限的感恩、無限的感謝」。(記者顏嘉瑩/攝影)
回顧過去兩年，于金山表示「無限的感恩、無限的感謝」。(記者顏嘉瑩/攝影)

擁有逾百年歷史的紐約華人僑團龍頭「紐約中華公所」，將於3月1日舉行新舊主席交接儀式，現任主席于金山二度上任，帶領公所在新冠肺炎疫情期間度過難關，于金山27日回首艱困的兩年，表示「無限的感恩、無限的感謝」，也相信華人社區在新一屆主席曾偉康的領導下，將可恢復以往光輝。

在2020年3月1日上任的于金山，當時新冠肺炎尚未在紐約市爆發，但在15天之後疫情快速蔓延，州府宣布居家避疫，紐約成為重災區，而過去以提供社區各種服務、舉辦活動的中華公所也因此關門，面對前所未有的挑戰；于金山說，雖然當時疫情嚴重，但公所工作並未中止，只是換了服務方向。

于金山表示，在疫情高峰期的居家避疫期間食品和個人防護用品極度缺乏，在公所職員的努力下，與分派食品的單位合作，為社區居民、長者免費派發食物，還爭取到市府、台灣和社團的支援，以自購方式購買口罩、洗手液，分送到警局、居民等。

疫情和緩後商戶復甦，于金山表示，中華公所則與各級政府部門合作，協助將政府貸款、補助方案資訊以中文方式提供給社區，還發起了「亮麗中國城」的掛燈籠振興華埠項目，吸引不少觀光客慕名而來。

新冠疫苗雖在2021年初開放民眾接種，但華人社區取得疫苗困難，且許多長者不懂如何上網登記，于金山帶領中華公所與州市府、醫療衛生單位聯絡，爭取疫苗公平分配，並在公所設置疫苗接種站、提供中文服務，後來又繼續為民眾接種第二劑疫苗及補強針。

如今疫情和緩，但是仇恨亞裔犯罪、種族歧視，以及曼哈頓華埠遊民所、戒毒所和城區監獄等問題卻隨之而來，期間于金山代表中華公所為社區爭權發聲，反對建設這些不利社區安全的設施。

于金山說，擔任第66屆中華公所主席後，與僑社的朋友們一起度過兩年的艱困時間，對於過去兩年來，向社區伸出援手的單位表達無限的感恩，並對兩年來盡力服務僑社的朋友表達無限的感謝，包括政府單位、僑團僑胞義工和新聞媒體、中華公所的員工義工，都展現愛心與耐心，奉獻給受到重創的僑社。

如今于金山即將卸任，並將中華公所這個傳承百年老僑團的棒子交給50年來最年輕的38歲新生代主席曾偉康，于金山表示，相信華人社區在曾偉康的領導下，必能很快恢復以往的光輝；他也期許疫情早日消失，祝新主席萬事順利、僑社安定繁榮，天保美國及中華民國。

于金山在疫情期間擔任中華公所，面臨前所未有的挑戰。(記者顏嘉瑩╱攝影)
于金山在疫情期間擔任中華公所，面臨前所未有的挑戰。(記者顏嘉瑩╱攝影)

疫情 疫苗 華人

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