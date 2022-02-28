李修頓 被看好獲共和黨提名參選州長

紐約州共和黨代會開辦，李修頓支持者為其助威。(取自納蘇郡共和黨黨部推特)

繼紐約州 民主黨代表大會日前舉辦，現任州長霍楚(Kathy Hochul)正式獲得黨內提名 後，紐約州共和黨 黨代會訂於28日(周一)至3月1日(周二)在長島納蘇郡花園市(Garden City)舉辦，提名角逐紐約州長、州檢察長、州主計長、州參議員等職位的黨內參選人，李修頓(Lee Zeldin)被看好有望獲得共和黨提名競選州長。

目前宣布參選州長的共和黨人包括威徹斯特郡前郡長歐瑞祥(Rob Astorino)、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)之子小朱利安尼(Andrew Giuliani)、富翁威爾森(Harry Wilson)、以及長島的國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)。

黨內人士預測，最有望獲得共和黨提名的為李修頓，在62個紐約州郡級共和黨黨委會之中，他已獲得60個黨委會的背書，當他宣布選擇市警女性高階官員埃斯波西托(Alison Esposito)角逐副州長時，州共和黨主席蘭格沃斯(Nick Langworthy)也很快背書李修頓與埃斯波西托的組合；此外，他還獲得了紐約州保守黨(Conservative Party)的背書。

但最新的一份民調顯示，47%的共和黨人偏好小朱利安尼，僅27%及21%的人分別偏好李修頓以及歐瑞祥，小朱利安尼從去年5月就已宣布參選，一度不被看好，他以打擊犯罪為首要目標，獲得了前共和黨紐約市長候選人史里華(Curtis Silwa)的支持。

商人威爾森則於上周宣布加入選戰，表示將自行出資數百萬元作為競選經費，他曾於2010年參選州主計長但落敗，對於此次參選，他表示紐約州已經瀕臨崩潰，需要重組，他的職業生涯就是帶領瀕臨失敗的機構轉型，不相信其他的參選人可以做得更好。

角逐州檢察長的共和黨人包括亨利(Michael Henry)，他將挑戰追求連任的現任檢察長詹樂霞(Letitia James)；亨利原為紐約市商業訴訟律師，他主打廢除爭議性很大的保釋改革法，並確保在法律最大範圍內調查與起訴針對亞裔等的仇恨犯罪。

角逐州主計長的共和黨人包括羅迪格茲(Paul Rodriguez)，挑戰現任州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)；羅迪格茲為華爾街金融人士，在皇后區長大，為黨內首位參選主計長的西語裔。