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布碌崙華社再添車禍 全市交通事故嚴重

記者顏潔恩／紐約報導
一名六旬婦女在布碌崙羊頭灣街道過馬路時，不慎遭一名駕駛撞擊身亡。(取自谷歌地圖)
一名六旬婦女在布碌崙羊頭灣街道過馬路時，不慎遭一名駕駛撞擊身亡。(取自谷歌地圖)

紐約市日前再發生一起奪命車禍，一名六旬婦女在布碌崙(布魯克林)羊頭灣街道過馬路時，不慎遭一名駕駛撞及，送院後不治身亡；該車禍已是全市今年發生的第33起奪命事故，相較去年同期的23起來得嚴重。

紐約市警紀錄顯示，21日早上10時25分左右，一名65歲外族裔婦女在海洋公園大道(Ocean Parkway)交18大道的十字路口處，遭一輛汽車撞及後身亡；據悉死者當時距離住家僅有十分鐘路程。

報告顯示，死者沿著18大道準備起步過馬路到另一大道時，一輛往南行駛的23歲男駕駛，在左轉進入東2街時不慎撞到死者；警員隨後接報抵達現場，儘管送往瑪摩利醫院搶救，但婦女仍宣告不治身亡。

肇事駕駛一直留在現場接受警方調查，根據消息，警方曾對他進行酒精濃度檢測，並沒有超標；市警高速公路部門介入調查，指出肇事車輛是威斯康辛州(Wisconsin)註冊的車牌，暫未拘捕駕駛、也沒有控罪。

這已是一周之內在布碌崙發生的第二起奪命事故，19日近晚9時，一名31歲男子在Flatlands試圖穿越N大道到Utica大道時，遭一輛福特汽車撞擊，男子因頭部受重傷，送院後不治身亡；消息指出，繁忙的Utica大道在過去十年間發生了百起車禍，因街道長、又沒有明顯的人行橫道，造成十字路口處頻發車禍，希望市府能加以改善。

截止當前，紐約市五區共有33人死於交通事故，相等於每周有四人喪命，相比去年同期的23宗，今年交通死亡率很高；報告進一步指出，33人當中有19人是路人、六名是汽車乘客、五名是駕駛或司機，以及一名單車騎士。

關注交通安全的維權人士表示，儘管前市長白思豪(Bill de blasio)提出「零死亡願景」(Vision Zero)，但2021年交通問題還是未能改善，全年有273人死於交通事故；若今年的趨勢持續發生，2022年恐怕將超越去年，成為有史以來交通事故最嚴重的一年。

車禍 紐約市 汽車

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