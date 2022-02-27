亞裔基督教組織華埠祈禱守夜 悼念李尤娜

人們在場地中畫下了充滿希望寓意的粉筆畫。(記者張晨╱攝影)

紐約亞裔 美國人和太平洋島民教會聯盟(NYCAAPIC)26日在曼哈頓華埠 羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)舉辦祈禱守夜活動(Prayer Vigil for Our Sisters)，悼念近日被暴力攻擊奪取性命的無辜民眾。

活動由中華海外宣導會(Oversea Chinese Mission)帶領進行禱告，NYCAAPIC活動負責人Grace Choi表示，以宗教信仰營造一個包容的文化空間，是社區現在最需要的，不但對於基督徒，擁有不同信仰的人都可以包容成為一個集體，相互扶持，共同為不公發聲。

同樣作為韓裔 Grace Choi說，自己和李尤娜(主辦方要求當日不要說出逝者的姓名，以示尊重)同歲，在1月時報廣場高慧民(Michelle Alyssa Go)案發生後，她的恐懼到達了極點，不敢獨自外出更不敢乘坐地鐵，彷彿親近的鄰居也變成了陌生人。

華埠居民李漫妮也在會上發言，她表示，小的時候自己時常在社區玩耍，不管多晚也沒有像如今這般害怕過；「今天所有人聚在一起，是希望告訴彼此，我們還有希望，用信仰祈禱未來不會荊棘遍野。」

現場許多人不但使用主辦方提供的二維碼寫下了祈禱，更有亞裔藝術家在場地中畫下了充滿希望寓意的粉筆畫。