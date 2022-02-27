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地鐵車廂辱罵「中國佬」嫌犯時隔1年被捕

記者張晨╱紐約報導
吉拉爾迪時隔一年被捕，但很快被無保釋放。(市警提供)
吉拉爾迪時隔一年被捕，但很快被無保釋放。(市警提供)

紐約市警仇恨犯罪小組(Hate Crime Task Force)日前逮捕了一年前在地鐵車廂內，用手直指一名亞裔女子並辱罵反亞裔言論的白人嫌犯；雖被控嚴重騷擾罪，在25日的簡短傳訊中，曼哈頓刑事法庭法官將他釋放，無須繳納保釋金。

案件發生在去年4月15日，54歲的吉拉爾迪(Arnaldo Giraldi)在曼哈頓第96街地鐵站一列向南行駛的Q線列車中，走近了一名34歲亞裔女性。

隨後他用手指著受害者的臉，並大喊辱罵其「傻X中國佬」(C——k!)，警方稱，當另一名乘客介入干預、受害者也拍下其體貌特徵後，吉拉爾迪逃離了車廂，所幸並無人員受傷。

市警仇恨犯罪小組25日在推特發文，「2021年4月，一名女性在曼哈頓一輛列車上，被一名身分不明者用種族歧視語攻擊，此人作案後逃離；但昨天(24日)，調查人員通過受害者和目擊者拍下的圖像信息鎖定了嫌犯，並在布朗士將吉拉爾迪逮捕。」

吉拉爾迪目前被控嚴重騷擾罪，在25日的簡短傳訊中，曼哈頓刑事法庭法官下令將他釋放，無須繳納保釋金。

仇恨犯罪小組一知情者表示，不論是何時發生的案件，市警都會竭盡全力調查並逮捕涉案者，但司法制裁的鬆懈讓議執法者的工作變成了徒勞，且不知道這些人是否會在今後更變本加厲地犯罪。

數據顯示，紐約市去年共發生了131起針對亞裔的仇恨犯罪，是2020年28起的四倍多，該案發生時全市正處於此類案件的高發期。

亞裔 曼哈頓 仇恨犯罪

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