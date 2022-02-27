62分局班森賀警民會議 警籲防範財產犯罪

布碌崙市警62分局分管D區的社區協調警員，26日在班森賀華人聯合會舉行警民會議。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)市警62分局分管D區的社區協調警員(NCO)，26日在班森賀華人 聯合會舉行警民會議，向華人長者報告近來頻發的犯罪活動；警方表示，當地社區較少發生嚴重暴力犯罪 ，多數以財產犯罪(property crime)盜竊相關，呼籲民眾遵循常識如鎖好車門、房屋，預防淪為受害者。

社區協調警員Nicholas Occhipinti與Kenneth Triolo在警民會議上向大眾介紹自己，表示每次都會在不同地點舉行會議，讓更多民眾能夠參與；遇到任何民生問題都能向他們求助，可撥電或發送短信至(929) 294-5830或(929) 246-7540，突發狀況應直接撥打911報警。

其轄管的社區有高度集中的華裔人口，他們表示像槍擊、暴力搶劫、惡行攻擊的案件所幸較少發生，多與汽車 、包裹、及入室盜竊等財物犯罪有關；而只要大眾遵守常識就能有效避免，例如出門時鎖好門窗、無論離開車子多久，一定要熄火並且將貴重物品帶下車、另可與郵寄公司溝通，選在有人在家的時段簽收包裹。

最近也有民眾投訴在Bay Parkway商業街一帶，經常有人雙排停車(double parking)以及汽車改裝引擎製造嘈音等情況，警員表示已聯合其他分區的警察在當地展開巡邏，向違規者開罰單；以上的問題已有改善，警員將持續跟進。

紐約市地鐵近來發生多起駭人的犯罪案，令社區民眾感到不安，警員說雖然有時難以防範，但還是可通過一些措施來提高警覺；民眾要改掉低頭看手機、兩隻耳朵都插入耳機聽歌的壞習慣，在公眾場合要不停察覺四周的環境，一發現不對勁立即走開，在車廂內若感到不舒服就換到另一節車廂。