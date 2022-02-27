布碌崙2華男合夥偷信 整座大樓信件一掃而空

兩名華男日前聯合作案，一人撬開信箱、另一人吹哨。(視頻截圖)

布碌崙 (布魯克林)日落公園華社盜信問題向來猖狂，近期又有兩名華男 合作犯案，將7大道一間華人居多的公寓信件盜得精光；公寓受害者目前已報案，呼籲民眾在社區看見可疑人士，積極通報警方。

消息指出，兩名華裔男子於本月12日凌晨6時左右，在7大道交61街一棟公寓信箱前盜信；據受害者提供的監控錄像顯示，一名華男在信箱前犯案時，另一人則擔任起「吹哨人」，面向街區注意來往的人潮，兩人都身穿深色羽絨服、牛仔褲、白色運動鞋，並戴著黑色口罩。

不一會，華男使用蠻力一個個將信箱打開，第一人抽取一部分的信件後往懷裡塞，接著佯裝沒事走掉，第二人離開以前也將剩餘的信件放到衣服裡面，一整棟大樓的信件瞬間被盜光；受害者表示，兩人看起來動作嫻熟，很有可能經常在社區犯案，目前已把證據交給警方調查。

布碌崙華社盜信案件向來嚴重，過去許多慣犯都曾當場被抓包，並遭到警方逮捕，但由於罪不太重，所以這些竊賊抓了放、放了又抓，如同社區毒瘤難以根除；對信件受害者而言卻又造成極大不便，很多因信件而造成個人信息全被洩露，或是銀行卡、信用卡 等被人違法使用，導致財物損失。

固然帶鎖的信箱能夠防範部分竊賊，但面對這種「專業盜賊」，居民也只能無奈叫苦；警方此前便表示，大眾要勤查自己的銀行帳單，確保沒有異常的交易活動，若知道含有銀行信用卡的信件被盜，第一時間通知銀行註銷。

警員也提醒，在等待重要信件時，可瀏覽美國郵政總局(USPS)的網站，要求掃碼相關信件；工作人員之後將提供確切的寄送時間，方便民眾留意接收。