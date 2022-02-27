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女子地鐵深夜遇劫 遭狂擊頭15次 無助大喊「快停手」

記者張晨╱紐約報導
嫌犯從後攻擊受害者，用鐵錘猛擊其頭部十餘次。(市警提供)
嫌犯從後攻擊受害者，用鐵錘猛擊其頭部十餘次。(市警提供)

紐約市皇后區長島市一名57歲市府女性雇員24日深夜下班回家途中，遭人在地鐵口搶劫，劫匪先是從後狠踹，而後從懷裡掏出一把鐵錘朝受害者頭上猛擊十餘次，受害者頭骨骨裂，顱內出血；市警26日更新嫌犯近照，受害者被打倒在地前曾無助大喊「快停手」。

警方表示，案發當日晚11時22分，在市衛生局工作的研究員羅斯柴爾德(Nina Rothschild)下班回家，在進入傑克森大道(Jackson Ave.)夾皇后大道(Queens Blvd.)附近的皇后廣場(Queens Plaza)地鐵站時，被一男子從後攻擊。

根據警方25日公布的現場監控視頻，受害者先從後面被狠踹一腳，扶住了身邊的欄杆才未摔倒；嫌犯隨即開始實施搶劫，同時從懷裡掏出一把錘子，對其頭部砸去。

視頻中，該人至少揮下鐵錘15次，直到在樓梯盡頭將受害者徹底打倒在地才搶走了她的背包；包裡有兩部手機、借記卡、信用卡和數目不詳的現金；受害者也曾大喊求助「快停手。」

警方表示，他們認為嫌犯在地鐵外就已經盯上了羅斯柴爾德為作案目標，進站口則成為了最佳下手地點。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，「們必須抓住他，他應該被關起來繩之以法。」

警方呼籲民眾，若看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

嫌犯在作案後逃離現場，手中提著受害者的背包。(市警提供)
嫌犯在作案後逃離現場，手中提著受害者的背包。(市警提供)

地鐵站 手機 長島市

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