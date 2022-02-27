金錢糾紛 布碌崙華男拿菜刀威脅母

布碌崙班森賀日前發生一起華裔家庭暴力案。(取自谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)班森賀日前發生一起華裔家庭暴力案，一對母子因金錢問題陷入糾紛，兒子跑到廚房拿起菜刀威迫年邁的母親；華男 已被捕，被控多項威脅、企圖搶劫罪名，下月出庭。

根據轄管當地的市警62分局紀錄，這起家暴 案發生於本月15日下午5時20分左右，在O大道交西3街的一棟住家內；一名48歲的兒子當時與72歲的母親在家中談論到金錢相關話題，接著愈吵愈烈，兒子一氣之下衝到廚房拿起一把菜刀，威脅母親交出錢，否則將會殺了她。

警方表示，該名母親受到驚嚇，但最終並未受傷，案發不久後警方便接報抵達現場調查；在兒子的房間內並沒搜到槍械等武器，經詢問下，得知他並沒有車產、工作，母親也不確定他平時跟誰出門，且不使用社交媒體。

根據法律文件，被捕的華男是吳文(Wen Ng，音譯)，他在案發現場遭警方拘捕，隔日到布碌崙刑事法庭過堂，被控使用危險武器企圖搶劫、威脅、肢體接觸的騷擾、企圖搶劫、以及非法持有武器等罪名。

法院也對他設下人身保護令限制，不得以任何形式接觸其母親，吳文目前已保釋出獄；下一次出庭時間是3月28日(周一)。