華裔音樂家、 演員 Geoffrey Lee離世 享年70歲

著名華裔音樂家、演員和社會活動家李傑夫，2月19日逝世，享年70歲。（李傑夫家人提供）

著名華裔音樂家、演員和社會活動家李傑夫(Geoffrey Lee，音譯)，2月19日於紐約家中逝世，享年70歲。

出生於1952年2月25日的李傑夫，十歲首次在紐約教堂唱詩班表演，之後就讀於古西堡州大(SUNY Old Westbury)學習非洲音樂，並在大學時首次接觸戲劇，為著名音樂俱樂部La MaMa擔任音樂總監。

大學畢業後，李傑夫開始在曼哈頓華埠 教授音樂，並加入了The Heat樂隊擔任吉他手和作曲家，之後成功和Polygram唱片公司簽約，在美國和英國進行巡演。

李傑夫同時涉足表演行業，在百老匯和電影 屆開啟了演戲生涯，一生共在劇場、電影、電視劇中扮演了60個角色，並多次獲獎。

李傑夫也是積極的社會活動家，是紐約市具有代表性的亞裔 領袖，所創作的「Yellow Pearl」是具有標誌性意義的亞裔作品，並始終為亞裔青年提供培訓和工作機會。

經過八個月同癌症的抗衡，李傑夫在家人的陪伴下安詳離世。其葬禮將於3月13日舉辦，參與信息可查詢：https://geoffleememorial.wixsite.com/home。其家人也歡迎熱心人士，將保存的李傑夫影像資料傳送至[email protected]。