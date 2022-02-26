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法拉盛華商會年會、籌募餐會 表彰傑出領袖

記者張心／紐約報導
法拉盛華商會2022年年會，眾民選官員和嘉賓到場支持。（記者張心/攝影）
法拉盛華商會2022年年會，眾民選官員和嘉賓到場支持。（記者張心/攝影）

法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)25日舉辦2022年年會暨第40周年基金籌募餐會，吸引上百民選官員和社區民眾共襄盛舉。

華商會向對華人社區多有貢獻的109分局局長歐康納(John O'Connell)和皇后區商會主席兼執行總裁格列奇(Thomas J. Grech)頒發「傑出領袖獎」，為華商會創會會長呂明森和東方時代集團合夥人朱三東頒發「社區服務獎」。

華商會理事長王耀明表示，希望俄羅斯與烏克蘭的戰事可以和平結束；華商會也會在新一年，繼續幫助華社小商家渡過疫後的艱難時光。

華商會首席顧問杜彼得表示，獲獎領袖歐康納致力維護法拉盛社區的安康，對華人照顧有加；皇后區商會成立百年，格列奇積極關心亞裔的經濟發展，華商會創會會長呂明森、卸任理事朱三東則多年回饋社區，為非營利機構捐贈善款。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)到場支持，用中文「謝謝」華商會對華社的支持；他表示，華裔勤奮努力，華社在疫情中展示出特別的韌性和堅強，目前仇亞犯罪猖獗，自己對此類暴行感到震驚和悲傷，自己支持華社的發展，希望未來華商會能帶領華裔商家勇猛前進。

榮獲嘉獎的歐康納、格列奇、呂明森、朱三東發表感謝致詞。

州主計長狄納波利(Thomas P. DiNapoli)、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、州參議員劉醇逸、市主計長蘭德(Brad Lander)、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、市議員黃敏儀、市議員李琳達(Linda Lee)等民代也參與了此次年會。

視頻來源：記者張心

皇后區 華人 法拉盛

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