大火後2年 曼哈頓人力中心新臨時辦公室將開放

人力中心位於茂比利街70號的辦公室兩年前在大火中燒毀。（本報檔案照）

曼哈頓 人力中心(CMP)在2020年年初華埠 大火辦公空間被燒毀後，一直借用社區內其他場所辦公和提供中文教學，日前中心宣布，其全新臨時總部辦公室將於28日(周一)開放；而今年也是中心成立50周年，邀請過往學員、畢業生、義工和員工共同分享往日回憶，共同慶祝。

在2020年1月茂比利街(Mulberry St.)70號大樓被五級大火燒毀後，人力中心將臨時辦公地點及中文學校設置在松柏日托中心和公立第130小學，疫情 期間也多採用線上辦公和教學。

人力中心行政總監李康誠表示，28日人力中心將正式重開，新的臨時辦公室位於企李士提街(Chrystie St.)55號二樓。

今年也恰逢中心成立50周年，人力中心邀請廣大曾就讀於中心培訓班，或參與過中心項目的學員、畢業生、義工、董事會成員和員工，與大家共同分享往日回憶，一起重塑50年歷史。

參與者可將照片、視頻、想對人力中心說的話，或書面文章，通過電郵或郵寄提交參加「最難忘時刻」比賽，中英文皆可；電郵為[email protected]，或訪問https://www.cmpny.org/50years#Participate網上上傳，也可郵寄或親臨人力中心新辦公室，地址為55 Chrystie St., 2nd FL, New York, NY 10002。

所有參與者都可獲得一份50周年紀念品，「最難忘時刻」比賽將選出十位獲獎者，一等獎和二等獎各五人，一等獎可獲得300元獎勵，二等獎可獲得100元獎勵。

活動截止日期為4月8日(周五)，獲獎者將於4月底或5月初收到通知；更多信息可登錄https://www.cmpny.org/50years查詢，或致電(212)571-1690，分機號為200/234。