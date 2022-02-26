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爵士鐵琴演奏家蘇郁涵新作 3月1日布碌崙首演

記者顏嘉瑩／紐約報導
蘇郁涵將帶領她的爵士五重奏樂團，於3月1日舉行「自由的姿態」新作首演。(紐文中心提供)
蘇郁涵將帶領她的爵士五重奏樂團，於3月1日舉行「自由的姿態」新作首演。(紐文中心提供)

來自台灣爵士鐵琴演奏家蘇郁涵，將帶領她的爵士五重奏樂團，於3月1日(周二)，在布碌崙(布魯克林)舉行「自由的姿態」新作首演；活動自由入場，歡迎有興趣民眾參加。

「自由的姿態」為蘇郁涵2019年在巴黎西帖藝術村駐村期間的創作，創作靈感來自於德法抽象畫家哈同(Hans Hartung)的作品，哈同的藝術生涯因戰亂經歷身體和心理上的困境，但仍不斷改變創作的技巧突破限制，創造出風格大膽、充滿衝撞的線條和色彩的作品。

蘇郁涵說：「我想在樂曲和即興演奏中傳達堅毅和戲劇性，尤其身為女性音樂家，希望用我的作品打破更多傳統思想的成規。」

蘇郁涵為紐約爵士唱片公司Sunnyside Records旗下的藝術家，曾獲美國爵士樂最重要雜誌Down Beat提名為年度「崛起新秀」，DownBeat雜誌讚譽她「像是一本最好的小說，說盡了所有的美好」；蘇郁涵至今已出版三張專輯「孤獨飛行」、「自己的房間」、「城市型動物」，也是金音獎、金曲獎的常勝軍，曾獲金音創作獎年度最佳專輯、最佳爵士專輯、最佳爵士單曲、最佳樂手、最佳新人等多項肯定。

「自由的姿態」爵士五重奏將於3月1日晚8時，在肥皂箱劇場(Soapbox Gallery)演出，該節目為自由入場，詳情請上官網查詢https://www.soapboxgallery.org/。

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