我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

白宮簽備忘錄 再撥3.5億軍援烏克蘭

表彰中華公所主席貢獻 市長宣布25日為「于金山日」

記者張晨／紐約報導
市長亞當斯定2月25日為于金山日。(中華公所提供)
市長亞當斯定2月25日為于金山日。(中華公所提供)

為表彰紐約中華主席于金山在過去兩年任期中的領導力以及對社區做出的貢獻，市長亞當斯(Eric Adams)宣布將25日為市「于金山日」(Justin Yu Day)。

該表揚狀由市長顧問鄭祺蓉和社區服務局顧問關家活代表頒發，于金山表示，市府頒發的榮譽，是對中華公所全體員工的肯定，義工們也在疫情期間奉獻服務，同時更要感謝在過去兩年中和與公所攜手並肩的合作夥伴們。

亞當斯在表揚狀中稱，于金山於數十年來，擔任不同的服務工作，爭取亞太裔居民的公平與正義，特別是在擔任中華公所主席時，協調不同單位，共同抵抗疫情給亞太社區帶來的傷害；包括提供食品、防疫用品、施打疫苗等，「亮麗中國城」項目也助力了社區小商業的復蘇。

在公所主席換屆之際，為弘揚于金山的領導力和貢獻，亞當斯表示，他的社區服務精神，值得880萬紐約市民的讚揚，故「本人，紐約市長亞當斯，宣布2022年2月25日為『于金山日』。」

于金山表示，雖然過去兩年的在中華公所的服務工作已經完成，未來將持續留在社區，為民眾爭取福祉。

當天市議長歐德思(Adrienne Adams)以及州參議員卡范納(Brian Kavanagh)也發來表揚狀。

亞當斯 疫情 紐約市

上一則

紐約市公校 2.28日起室外不強制戴口罩

下一則

華女法拉盛街頭被吼「滾出美國」角聲論壇教招應對

延伸閱讀

戶外用餐永久化 紐約市議會修法鋪路

戶外用餐永久化 紐約市議會修法鋪路
NBA／紐約疫苗將鬆綁 厄文可望重返主場

NBA／紐約疫苗將鬆綁 厄文可望重返主場
亞當斯：將很快取消口罩令、室內場所不需疫苗證明

亞當斯：將很快取消口罩令、室內場所不需疫苗證明
亞當斯：已迫不及待取消出示疫苗證要求和口罩令

亞當斯：已迫不及待取消出示疫苗證要求和口罩令
美國中國總商會年會 霍楚、亞當斯出席 達里奧獲頒原則獎

美國中國總商會年會 霍楚、亞當斯出席 達里奧獲頒原則獎

熱門新聞

勁風暴雪將襲紐約州。19日下午，紐約法拉盛街頭飄雪。(記者牟蘭／攝影)

勁風雪颮瞬間「洗白」紐約州 國家氣象局大風預警今晚生效

2022-02-19 18:54
一名華男日前在地鐵車廂內看見「殺死中國佬」 的仇恨訊息。(讀者提供)

紐約市地鐵車廂驚現「殺掉中國佬」字樣 華人不安

2022-02-19 11:24
紐約皇后區男子施大英在過去五年內，涉嫌橫跨新州、紐約與賓州等金融機構，幫助毒品與其他違法交易洗錢逾6.53億元；圖為示意圖。(取自ICE網站)

紐約華男跨三州洗錢逾6億 認罪面臨最高30年刑期

2022-02-23 15:11
梁先生下班回家搭乘7號線遭兩匪搶劫毆打，鼻梁被打出血。（梁先生提供）

獨家／紐約華男下班晚高峰 地鐵車廂內遭兩搶匪毆打奪手機

2022-02-25 15:32
嫌犯從後攻擊受害者，用鐵鎚猛擊其頭部十餘次。(市警提供)

女子紐約地鐵遭鐵鎚擊頭搶劫 顱骨骨折、顱內出血

2022-02-25 13:15
事發當天瓦斯爆炸後，火勢熊熊燃燒、黑煙衝天。(讀者提供)

鄰居家瓦斯氣爆波及 華男一家房產化灰燼

2022-02-25 02:30

超人氣

更多 >
俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判

俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判
喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍

喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍
影／基輔街頭兩國激戰 烏國稱3500名俄士兵喪命

影／基輔街頭兩國激戰 烏國稱3500名俄士兵喪命
俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局

俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局
英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人

英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人