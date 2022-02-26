表彰中華公所主席貢獻 市長宣布25日為「于金山日」

市長亞當斯定2月25日為于金山日。(中華公所提供)

為表彰紐約中華主席于金山在過去兩年任期中的領導力以及對社區做出的貢獻，市長亞當斯 (Eric Adams)宣布將25日為市「于金山日」(Justin Yu Day)。

該表揚狀由市長顧問鄭祺蓉和社區服務局顧問關家活代表頒發，于金山表示，市府頒發的榮譽，是對中華公所全體員工的肯定，義工們也在疫情 期間奉獻服務，同時更要感謝在過去兩年中和與公所攜手並肩的合作夥伴們。

亞當斯在表揚狀中稱，于金山於數十年來，擔任不同的服務工作，爭取亞太裔居民的公平與正義，特別是在擔任中華公所主席時，協調不同單位，共同抵抗疫情給亞太社區帶來的傷害；包括提供食品、防疫用品、施打疫苗等，「亮麗中國城」項目也助力了社區小商業的復蘇。

在公所主席換屆之際，為弘揚于金山的領導力和貢獻，亞當斯表示，他的社區服務精神，值得880萬紐約市 民的讚揚，故「本人，紐約市長亞當斯，宣布2022年2月25日為『于金山日』。」

于金山表示，雖然過去兩年的在中華公所的服務工作已經完成，未來將持續留在社區，為民眾爭取福祉。

當天市議長歐德思(Adrienne Adams)以及州參議員卡范納(Brian Kavanagh)也發來表揚狀。