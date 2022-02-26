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李榮恩參選喊「亞裔攸關時刻」 獲國會議員納德勒背書

記者張心、和釗宇╱紐約報導
李榮恩悼念華埠被害韓裔女子李尤娜。（李榮恩提供）
李榮恩悼念華埠被害韓裔女子李尤娜。（李榮恩提供）

65選區州眾議員參選人李榮恩(Grace Lee)，25日重申「這是亞裔的攸關時刻」，如果順利當選將從安全、商業和教育三個方面，著力提升改善亞裔處境，盼收穫更多選民支持；她日前也獲得國會眾議員納德勒(Jerry Nadler)背書，競選勢頭正盛。

2020年曾挑戰牛毓琳競選第65選區州眾議員的李榮恩，1月4日宣布再戰，獲得下城獨立民主黨(Downtown Independent Democrats)、格蘭街民主黨(Grand Street Democrats)和新下城民主黨(New Downtown Democrats)背書，為競選成功之路再添砝碼。

談及為何今年再戰，李榮恩表示當前是亞裔的重要時刻，非常需要民意代表為亞裔發聲，「相比於其他競爭者，我的優勢在於長年居住、工作於曼哈頓下城，擁有多年的社區工作經驗，每個鄰居每個商家都認識我，我也認識他們，我為能服務他們感到自豪。」

對於如果順利當選後首先會解決的問題，李榮恩坦言公共安全是第一要務，「作為一個亞裔女性，仇亞犯罪和我息息相關，我希望爭取更多的經費、社會資源、可負擔住房、永久性住房，來妥善解決遊民仇亞問題。」其次，李榮恩表示，作為美容護理小商業主，自己深知疫情對華埠小商家的打擊，當選後會盡可能幫助企業主復甦。

「作為三個孩子的母親，我也很關切公校教育問題，像所有亞裔家長一樣，力爭保留特殊高中入學考試，讓努力學習的學生有接受優質教育的機會。」李榮恩說。

納德勒表示，作為社區工作者，李榮恩的履歷已經證明她服務下東城這一多樣性社區的能力，「她多年來一直在為該選區最被邊緣化的群體發聲；李榮恩將成為代表下東城在州府爭取權益的鬥士，也將繼續做社區工作，集中精力讓紐約變得更加安全、可負擔；我就是從社區工作做起，然後在州眾議會服務16年，因此我帶著極大的熱情背書李榮恩參選第65選區州眾議員。」

李榮恩(前排右三)獲曼哈頓民主黨團體背書。前排右二為納德勒。（李榮恩提供）
李榮恩(前排右三)獲曼哈頓民主黨團體背書。前排右二為納德勒。（李榮恩提供）

亞裔 眾議員 民主黨

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