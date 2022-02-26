打擊仇亞犯罪 亞裔組織與民代籲州府撥款6450萬

50多個紐約亞裔組織成立「亞裔平等聯盟」，呼籲州府撥款6450萬元作為亞裔平等預算。（路透）

面對空前的仇亞犯罪和種族歧視，50多個紐約亞裔 組織25日宣布聯手成立「亞裔平等聯盟」(AAPI Equity Coalition)，呼籲州府將6450萬元亞裔平等預算 (AAPI Equity Budget)納入2023年度財政撥款。

若預算順利通過，將成為美國史上最大的一筆用於解決仇亞犯罪的基金，主要用於各種亞裔支持項目和服務，包括扶持亞裔社區組織、為學前班至12年級學生設計亞裔課程，甚至是創建一個紐約州 亞裔委員會(AAPI State Commission)，就亞裔社區問題和需求向州長提供建議，並審查州政府機構、部門和委員會之間的亞裔語言使用等重要問題。

州參議員劉醇逸表示，新冠疫情的肆虐使仇亞犯罪現象明顯惡化，但其實對亞裔的仇恨、偏見和歧視長期以來就存在，「通過提出亞裔平等預算案來資助亞裔社區組織，解決因為疫情掙扎在貧困線邊緣的亞裔社區資金不足的情況。」

「亞裔社區正飽受仇亞犯罪的危害，我們感到驚恐和憤怒，要求政府提供實在且具體的幫助，確保亞裔在紐約這座他們稱之為『家』的城市中，感受到真正的尊重和安全。」州眾議員牛毓琳表示，「我稱讚霍楚州長此前撥款1000萬幫助亞裔社區疫後重建的舉措，這是一個偉大的開端，但可以做得更好，我會敦促州眾議會的同事們一起支持6450萬元預算案。」

亞美聯盟(Asian American Federation)宣傳和政策副主任Ravi Reddi表示，「這項提案可以解決多年來亞裔社區系統性的資金不足問題，此前撥款的1000萬元反映出州府聽到了我們的心聲，但仇亞危機有增無減，我們需要立法者更多的參與來修補疫後肆虐的仇亞現象。」

紐約州共有250萬亞裔民眾，占全州總人口的11%；亞裔也是紐約市、紐約州乃至全美國增長最快的族裔和選民人口，「長期以來，我們沒有看到政府對亞裔社區組織的投資，但這些組織又是紐約亞裔的唯一生命線，為他們提供文化、語言和值得信賴的服務。」亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)共同執行總監梁韶律(Vanessa Leung)和昆丹娜(Anita Gundanna)表示。

此次「亞裔平等聯盟」由50多個紐約州主要的亞裔組織組成，他們提供的服務涵蓋亞裔居民的方方面面，包括安全暴力保護、醫療保健、法律援助、住房扶持、小企業支持、心理諮詢等。