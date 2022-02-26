市長掌權教育4年惹議 州立法機構3月4日公聽會聽民意

州參議會教育委員會將舉辦公聽會，審核紐約市長對公校的控制權。右為劉醇逸。（州參議會提供）

州長霍楚(Kathy Hochul)上月宣布，延長紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)對市公校 系統的控制權至四年後，遭到各方質疑；州立法機構本周決定於3月4日舉辦公開聽證會，由州參議會教育委員會、紐約市教育局和州眾議會教育委員會共同主持，審理亞當斯對公校的治理和問責制，邀請感興趣的家長和學生共同參與。

霍楚對亞當斯控制紐約市公校的「放權」被外界視為送給亞當斯的禮物，代表迄今為止二人合作不錯的象徵。作為全美最大的公校系統，紐約市的掌權人並不是選舉產生的校董會而是市長，但這一由前市長彭博(Mike Bloomberg)2002年提議的法案將於今年6月到期。

上一次申請延期是前市長白思豪當政時的2019年，因為前州長葛謨(Andrew Cuomo)的反對，白思豪只獲得了一年的控制權，後因為民主黨在參議會爭取才拿到三年延期。

此舉一出，便遭受來自教師聯合工會(UFT)和民選官員們的質疑。州參議會紐約市教育委員會主席、州參議員劉醇逸表示，家長、老師和相關利益者對紐約市長掌控公校的不滿是相當普遍的，「究竟什麼方式對紐約市公校的順利運行是最有效的？有哪些政策變化可以改善公眾參與並且加強問責制？是否應該像芝加哥一樣取消市長控制權？我們都將在此次聽證會上徵求建議。」

教師聯合工會雖然沒有直接要求廢除市長控制權，但對現行制度提出質疑，認為需要「必要的制衡」，「我們會從現在開始給立法者不斷施壓，直到6月30日決定是否真的延長市長控制權前。」該工會在17日發布的聲明中寫道。

公聽會在即，亞當斯日前重申了他對掌控市公校管理權的請求，「市長管理使得我們的學校可以在疫情中得到即時支持，我期待著與州府的同事們密切合作，一起使紐約市公校可以順利安全的運轉。」

有意向參與Zoom公聽會的家長和老師，可以在州參議會網站預約註冊，時間為3月4日上午10時，網址為https://www.nysenate.gov/questionnaires/john-c-liu/new-york-city-education-committee-witness-registration-form。