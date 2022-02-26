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華女法拉盛街頭被吼「滾出美國」角聲論壇教招應對

記者牟蘭╱紐約報導
Kattie(立者)在「為我們的社區『通脈』」論壇上講述女兒日前遭到他人辱罵的遭遇。(論壇視頻截圖)
Kattie(立者)在「為我們的社區『通脈』」論壇上講述女兒日前遭到他人辱罵的遭遇。(論壇視頻截圖)

一名華裔少女的母親日前在「為我們的社區『通脈』」論壇上表示，女兒曾在法拉盛的街道，因自己的膚色被辱，對方向她大吼，讓她「滾出美國」；市人權局專員對此表示，受害人可先冷處理相關事件，再尋求他人的幫助，並善用身邊物品隨時反擊、保護自己。

「為我們的社區『通脈』」由基督教角聲佈道團、市人權局與市衛生局聯合主辦，邀請人權局專員馮郁雯、市衛生局公共資訊講師宋怡禎與角聲特殊兒童事工負責人殷臻等參與。

角聲福音廣場總監陳熾表示，近期罪案四起，以市警109分局轄區為例，僅在1月整體犯罪率提高了85.7%，其中涉及三件強暴案與兩起謀殺案，包括一名華男在街頭被槍殺；他說，日前在曼哈頓喪生的華女高慧民與韓裔李尤娜，更讓亞裔社區對治安問題堪憂，導致不少民眾出現心理問題。

華裔母親Kattie以女兒被辱的經歷「現身說法」，她說就在22日上午，16歲的女兒在法拉盛街頭等她時，因自己的膚色先遭到一名非洲裔男子的辱罵，「他對我的孩子說，『我對你們(亞裔)感到噁心，滾出美國』」，女兒因恐懼撞上另一名非洲裔女子，兩人隨後一起辱罵她。

Kattie說，事件發生後，女兒一直詢問她自己做錯了什麼，為什麼被這樣對待，她只能安慰女兒，「這不是你的問題，你沒有錯，只是在錯誤的時間與地點，遇到錯誤的人」。

對於上述遭遇，馮郁雯表示，Kattie的女兒並非個例，許多亞裔在疫情爆發後，因自己膚色遭到他人的辱罵，由於有些案件未涉及肢體衝突，並未上升到仇恨犯罪，無法報警求助。

對此，馮郁雯說，若民眾遇到類似情況，可先冷處理，確保自己的安全後，立即逃離現場，事後向市府相關部門投訴，若遇危險，應善用身邊的物品，如水瓶或雨傘等反擊。

馮郁雯補充，遭到歧視騷擾的受害人，還應隨時尋求他人的幫助，要求善心人士介入紛爭；若民眾看到他人正在遭受歧視，在確保自身安全的情況下，詢問受害人是否需要幫助，並記錄他人遭受歧視的證據。

亞裔 歧視 法拉盛

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