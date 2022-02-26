第46州眾議員選區重新畫分後納入華社 共和黨多人參選

共和黨籍商人福克斯(左)宣布參選第46選區州眾議員。(取自臉書)

布碌崙(布魯克林)第46選區州眾議員 選區經重畫後，併入有不少華裔居民的社區，現任議員弗朗特斯(Mathylde Frontus)已確定會競選連任；在共和黨 候選人方面也有不少人想角逐該職位，除商人福克斯(Brian Fox)外，擁有政治經歷的布魯克斯尼(Alec Brook-krasny)也改黨入共和黨籍，兩人挑戰弗朗特斯前將先展開較量。

涵蓋布碌崙康尼島、貝瑞吉的第46選區州眾議員選區，重畫後納入華人集中的Bath Beach、布萊頓海灘(Brighton Beach)、以及戴克高地，現任議員弗朗特斯日前已宣布會競選連任；儘管紐約市民主黨 勢力深入，但布魯克林南區的共和黨勢力也不容小覷，很多共和黨人認為選情不錯，相繼宣布參選。

其中包括在布魯克林土生土長的商人福克斯，他曾在去年對戰貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)，計票時一度領先對方，極有可能翻紅，但最終在所有缺席選票點算被紀思庭反超；他目前已獲得市警巡官工會(Lieutenant Benevolent Association)的背書。

而俄羅斯裔的布魯克斯尼去年曾代表民主黨參選第47選區市議員一職，但不敵現任議員李凱健(Ari Kagan)；他在2007至2015年也曾是第46選區州眾議員，後來離職後在羊頭灣一間醫療實驗室工作，後涉醫療欺詐罪被起訴，之後控罪全部撤銷。

此次該黨再參第46選區州眾議員，他表示已不相信民主黨的政治理念，不理解其削減警局經費、崇尚取消文化(Cancel Culture)、與城市公眾安全背道而馳的做法，不願再給予支持；福克斯和布魯克斯尼將在6月的黨內初選中交戰，勝出者將在11月與弗朗特斯展開對決。