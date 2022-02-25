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疫後恢復面對面交流 市警聯合華埠社區迎春

記者張晨／紐約報導
活動意旨建立警民關係，恢復面對面交流，搭建疫後溝通橋樑。(記者張晨/攝影)
活動意旨建立警民關係，恢復面對面交流，搭建疫後溝通橋樑。(記者張晨/攝影)

紐約市警社區事務處(Community Affairs Bureau)24日聯合華埠商業改進區(Chinatown BID)等多個社區機構，在曼哈頓華埠慶祝農曆新年；主辦方表示，活動意旨拓展、建立警民關係，恢復面對面交流，搭建疫後溝通橋樑。

華埠商改區行政總監陳作舟表示，去年的活動因為天氣原因而不得不取消，而今年正好天氣宜人，華埠周日本來人不多，但因為這個活動看到了人流增加。

現場有市警社區事務處的警員設立攤位為耆老們用中文宣導防犯罪信息，提醒他們最近增多的電信詐騙；也有社區醫療組織城市健保(MetroPlus Health)和亞美醫師協會(CAIPA)為民眾提供醫療資源服務。

紐約市小商業服務局(SBS)也在現場設立攤位做民意調查，並和華埠商家合作為配合填寫問卷的民眾提供免費甜點，其中的問題均關於華埠，包括為什麼選擇到華埠消費、華埠的小商業有什麼吸引力等。

除此之外，現場舞獅表演、傳統手工製作和防身課程也受到歡迎。

陳作舟表示，社區人流增加、新店舖接連開張，這是疫後真正復甦的證明，對華埠來說是好事。

紐約中華公所主席于金山、新當選主席曾偉康以及市警五分局局長張保羅(Paul Zangrilli)均到場支持，他們表示，這是建立警民關係、恢復面對面交流和搭建疫後溝通橋樑的最好平台。

現場舞獅表演、傳統手工製作和防身課程受到歡迎。(記者張晨/攝影)
現場舞獅表演、傳統手工製作和防身課程受到歡迎。(記者張晨/攝影)

華埠 紐約市 健保

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