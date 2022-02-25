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鄰居家瓦斯氣爆波及 華男一家房產化灰燼

記者顏嘉瑩／紐約報導
事發當天瓦斯爆炸後，火勢熊熊燃燒、黑煙衝天。(讀者提供)
事發當天瓦斯爆炸後，火勢熊熊燃燒、黑煙衝天。(讀者提供)

日前在布碌崙(布魯克林)班森賀一間閒置的住家因瓦斯外洩引起爆炸，波及鄰居住宅、房屋坍塌；24日華人屋主陳瑜青到美國長樂公會求助，表示一家三口雖幸運安全逃生，但累積了20幾年的財產、房屋一夕之間化為灰燼，全家人只能借助在友人家中，生活堪憂。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

陳瑜青回憶，火災發生的2月4日清晨約6時30分，他與妻子、女兒全家人在睡夢中，女兒突然聽到很大爆炸聲驚醒，睜開眼後發現天花板部分倒塌，連忙叫醒全家人匆匆穿上外套逃生；出門後看到鄰居家已經全部倒塌、冒出陣陣濃煙，原本陳瑜青還想回到屋內拿東西，但被女兒阻止，沒想到逃出來後約兩分鐘，就發生第二次爆炸。

陳瑜青回想當天情景，講到激動處不禁哽咽。(記者顏嘉瑩/攝影)
陳瑜青回想當天情景，講到激動處不禁哽咽。(記者顏嘉瑩/攝影)

「房子爆炸那一幕就像電影裡面一樣，看到辛苦建立的家園一下子變了樣，感到很傷心、心理壓力很大，只差幾秒鐘我們可能連命都沒有了」，講到激動處陳瑜青還不經哽咽；來自長樂南鄉的陳瑜青，在1990年來美，先後做過餐館、酒店業，攢了20幾年錢，才在2013年買了第一棟房子，疫情間他的工作受到影響，罹患焦慮症，房子成為泡沫，也更加重病情。

陳瑜青說，估計屋內損失約40到50萬元，而房子也還有39萬元的貸款未繳，雖然當初買房時有保險，但好幾年他都沒有更新保費，導致保險公司無法全數理賠損失，目前大概還有15至20萬元的缺口，一家人在逃生時，身上只有當時穿的衣服和女兒的一部手機，生活相當困難。

當日發生的瓦斯爆炸其實早有跡象，陳瑜青說，早從2021年7月，附近居民就聞到陣陣瓦斯味，曾經打去311、911和瓦斯公司反應，鄰居也多次寄電郵到市府，但都沒回應；期間瓦斯公司有派人到場查看，而居民也不斷反應，但瓦斯公司處理態度卻很消極，半年後就發生意外，波及附近住宅。

代表陳瑜青的約翰律師事務所律師John Peter Stebe表示，除了協助一家獲得法律協助，也與長樂公會等合作寫連署信送到市長辦公室，要求協助。

長樂公會主席盧建順則呼籲民眾有錢出錢、有力出力，協助陳瑜青一家度過難關。

若有民眾欲捐款，可寄支票到約翰律師事務所26 Court St., #1507, Brooklyn, NY 11242，支票抬頭為Yu Qing Chen，備註愛心捐款；轉帳者可轉至Citi Bank，routing number為021000089、account number為9930606595。

長樂公會協助鄉親陳瑜青，呼籲大眾有錢出錢、有力出力。(記者顏嘉瑩/攝影)
長樂公會協助鄉親陳瑜青，呼籲大眾有錢出錢、有力出力。(記者顏嘉瑩/攝影)

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