競選之路添砝碼 李榮恩獲三民主黨俱樂部背書

州眾議員參選人李榮恩已經獲得三個民主黨俱樂部背書。（李榮恩提供）

繼上月獲得下城獨立民主黨 (Downtown Independent Democrats)背書後，第65選區州眾議員 參選人李榮恩(Grace Lee)日前再獲格蘭街民主黨(Grand Street Democrats)和新下城民主黨(New Downtown Democrats)背書，共獲得三個民主黨俱樂部及多名曼哈頓 下城地區領袖支持，競選成功之路再添砝碼。

李榮恩兩年前曾挑戰現任州眾議員牛毓琳，在民主黨初選中以36%對64%的得票率敗北；但她近兩年繼續積極在社區發聲，在反對華埠建監獄、兩橋社區維權、反對取消特殊高中入學考試(SHSAT)、反仇恨亞裔犯罪等問題上都堅定與社區站在一起，獲得更多人的熟悉和支持。

韓國裔的李榮恩表示，很榮幸獲得這麼多曼哈頓下城民主黨人的支持，他們在基層的努力會確保其競選會聯絡到選區內每個角落的選民，了解大家所關心的問題；確保所有人獲得更佳安全環境、獲得可負擔住房，是自己團隊努力的方向，她相信在社區人士的支持下，大家能在紐約做出有意義的改變。

新下城民主黨主席Michael Kramer表示，李榮恩在疫情期間為政府樓居民採購物資，堅定打擊反亞裔仇恨，共同創立「兒童優先」(Children First)組織展示了她的堅韌和對社區的關心；他還曾與李榮恩共同參與打擊水街(Water St.)250號建築過度開發、以及有毒物品清理工作，她的努力讓大家不用多想，就支持她參選代表選區。

州眾議員第65選區A、B、C和D區的多名民主黨代表，曼哈頓第三社區委員會委員Eric Diaz等都支持李榮恩參選，她也獲得UA3主席孔振成、國寶銀行董事孫儀芬(Vera Sung)、「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal)共同創辦人李卓勳(Jan Lee)等華社人士支持。