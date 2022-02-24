男持槍搶3藥房鴉片止痛藥 警籲社區聯手追緝嫌犯

該男子涉嫌在法拉盛犯下三起模式藥房搶案。(警方提供)

一名男子日前以相同手法在法拉盛 至少搶劫三間藥房，他搶劫時先向店員出示手機 ，要求店員提供鴉片類止痛藥，否則就開槍射擊；亞美凝聚聯盟社區巡邏隊(AAC)連日來向社區分發傳單，呼籲店家看到與照片相似者立即報案求助。

根據警方23日消息，22日下午3時左右，一名西語裔男子進入位於法拉盛羅斯福大道142-46號的紐約家庭藥房(New York Family Pharmacy)後，持槍威脅店員，並在手機上寫著「給兩瓶鴉片止痛處方藥，否則就殺了你」的信息；店員交出處方藥後，嫌犯向不明方向逃竄。

市警109分局表示，這名嫌犯還涉及2日下午的兩起藥房搶劫案，嫌犯均以相同手法罪案，要求店員交出鴉片止痛處方藥「羥考酮」(Oxycodone)；案件發生後，警方曾出動直升機與大量警員追捕嫌犯，至截稿前嫌犯仍然在逃。

根據警方公布的通緝 照片，這名嫌犯身高約5.5呎，體重約135磅，皮膚較白，作案時身穿黑色套頭衫及黑褲。

為避免惡性案件的再度發生，亞美凝聚聯盟社區巡邏隊23日向北方大道交緬街附近的商家分發百餘份嫌犯傳單，呼籲商家提供線索。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。