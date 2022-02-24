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14歲少年華埠當街遭搶數百元 2嫌犯也是未成年

記者張晨／紐約報導
14歲少年華埠遭搶，二嫌同為未成年，作案後逃離現場。(警方提供)
14歲少年華埠遭搶，二嫌同為未成年，作案後逃離現場。(警方提供)

曼哈頓華埠日前發生一起搶劫案件，受害雙方均為十幾歲的未成年人，14歲受害者遭另外兩人當街劫搶數百元現金；現涉案者遭轄區市警五分局通緝。

影音來源：警方提供

警方表示，案件發生在22日下午3時20分左右，兩名身分不明的少年在拉菲逸街(Lafayette St.)和霍華德街(Howard St.)附近接近一名學生模樣的受害者，並索要他的錢包。

警方稱，受害者表示在言語交流中二人試圖威脅自己，隨後強行從受害人的左口袋中取出了裝有400元的錢包，然後步行向不明方向逃逸；所幸受害者並未受傷。

根據警方23日公布的案發地監控視頻顯示，二人均為淺膚色，年齡約在15歲上下，身高5呎11吋，體型偏瘦；一人最後出現時穿著黑色夾克，黑色牛仔褲和白色帽衫，另一人則全身穿著黑色，身背紅色斜挎包。

警方呼籲民眾，若看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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