我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烏克蘭多處遭飛彈空襲 CNN：已數百人傷亡

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

共和黨州長參選人李修頓 選擇女市警當副手

記者和釗宇／紐約報導
共和黨州長參選人李修頓(前右)23日宣布選擇女市警埃斯波西托(前中)擔任競選副手，角逐副州長。（李修頓團隊提供）
共和黨州長參選人李修頓(前右)23日宣布選擇女市警埃斯波西托(前中)擔任競選副手，角逐副州長。（李修頓團隊提供）

正在爭取代表共和黨參選紐約州長的長島國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)，23日宣布選擇紐約市警女性高階官員埃斯波西托(Alison Esposito)擔任競選副手，角逐副州長，此舉暗示他將把公共安全作為競選主要議題。

1997年加入市警的埃斯波西托，警銜為副督察(Deputy Inspector)，領導布碌崙(布魯克林)70分局，她將從市警局退休，然後參加競選，去年她曾考慮競選紐約市長。

埃斯波西托23日表示，「我們已經太多次聽到政客們討論如何打擊犯罪，但我才是身體力行的人；我的職責就是保護無辜的人，確保紐約市民的安全，現在我的職責將擴大到保護紐約州民眾的安全。」

李修頓則表示，埃斯波西托已將恐懼植入了各地犯罪分子的心中；他表示，紐約州需要終結民主黨獨大的局面，廢除各種防疫強制令，改變州府對犯罪的軟弱政策，「如果你認為無現金保釋應該廢除，法官在裁定保釋金上應給予更多自由裁量權，避免有重罪前科的危險分子在街上游蕩，你就應該支持我們。」

不過，埃斯波西托的履歷並非潔白無瑕；根據市警總局紀錄，她在2017年擔任警官時曾被勒令休假20天，因她未能保管好配槍、警徽和身分證件。

埃斯波西托還擔任過賣淫執法團隊臥底，曾到秘魯籌款，幫助那裡的孩子支付腭裂和嘴唇手術費用。

李修頓的黨內對手包括此前一天參選的富翁威爾森(Harry Wilson)、威徹斯特郡前郡長阿斯托利諾(Rob Astorino)、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)之子小朱利安尼(Andrew Giuliani)等。

紐約市 紐約州 手術

上一則

14歲少年華埠當街遭搶數百元 2嫌犯也是未成年

下一則

民調：是否解除校園口罩令 應獲更多學校疫情數據

延伸閱讀

挺川派共和黨眾議員蓋茨：當面勸進川普角逐眾院議長

挺川派共和黨眾議員蓋茨：當面勸進川普角逐眾院議長
回應國情咨文 共和黨推愛州州長上陣 反擊拜登防疫政策

回應國情咨文 共和黨推愛州州長上陣 反擊拜登防疫政策
國會暴動 川普挨告3案 法官裁定立案：無總統豁免權

國會暴動 川普挨告3案 法官裁定立案：無總統豁免權
曾力挺葛謨當總統 澤爾丁選州長挨批

曾力挺葛謨當總統 澤爾丁選州長挨批
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

熱門新聞

勁風暴雪將襲紐約州。19日下午，紐約法拉盛街頭飄雪。(記者牟蘭／攝影)

勁風雪颮瞬間「洗白」紐約州 國家氣象局大風預警今晚生效

2022-02-19 18:54
因今年1月居民樓收到高昂的天然氣與電氣費用，政府要求聯合愛迪生公司重新核查上月帳單；圖為示意圖。(本報檔案照)

「我們付不起」紐約華裔夫婦1月電費漲近三倍

2022-02-17 16:27
一名華男日前在地鐵車廂內看見「殺死中國佬」 的仇恨訊息。(讀者提供)

紐約市地鐵車廂驚現「殺掉中國佬」字樣 華人不安

2022-02-19 11:24
民眾為李尤娜寫的悼念信也被貼在樹幹上。(記者張晨/攝影)

蠟燭摔碎、標語撕碎 李尤娜華埠悼念壇遭毀壞

2022-02-17 11:03
紐約皇后區男子施大英在過去五年內，涉嫌橫跨新州、紐約與賓州等金融機構，幫助毒品與其他違法交易洗錢逾6.53億元；圖為示意圖。(取自ICE網站)

紐約華男跨三州洗錢逾6億 認罪面臨最高30年刑期

2022-02-23 15:11
李尤娜生前影像。(取自悼念網頁)

上身赤裸 李尤娜身中40餘刀…兇嫌有性犯罪動機

2022-02-16 02:30

超人氣

更多 >
哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金
黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」
被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒
俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」

俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」
一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義

一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義