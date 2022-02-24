共和黨州長參選人李修頓 選擇女市警當副手

共和黨州長參選人李修頓(前右)23日宣布選擇女市警埃斯波西托(前中)擔任競選副手，角逐副州長。（李修頓團隊提供）

正在爭取代表共和黨參選紐約州 長的長島國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)，23日宣布選擇紐約市 警女性高階官員埃斯波西托(Alison Esposito)擔任競選副手，角逐副州長，此舉暗示他將把公共安全作為競選主要議題。

1997年加入市警的埃斯波西托，警銜為副督察(Deputy Inspector)，領導布碌崙(布魯克林)70分局，她將從市警局退休，然後參加競選，去年她曾考慮競選紐約市長。

埃斯波西托23日表示，「我們已經太多次聽到政客們討論如何打擊犯罪，但我才是身體力行的人；我的職責就是保護無辜的人，確保紐約市民的安全，現在我的職責將擴大到保護紐約州民眾的安全。」

李修頓則表示，埃斯波西托已將恐懼植入了各地犯罪分子的心中；他表示，紐約州需要終結民主黨獨大的局面，廢除各種防疫強制令，改變州府對犯罪的軟弱政策，「如果你認為無現金保釋應該廢除，法官在裁定保釋金上應給予更多自由裁量權，避免有重罪前科的危險分子在街上游蕩，你就應該支持我們。」

不過，埃斯波西托的履歷並非潔白無瑕；根據市警總局紀錄，她在2017年擔任警官時曾被勒令休假20天，因她未能保管好配槍、警徽和身分證件。

埃斯波西托還擔任過賣淫執法團隊臥底，曾到秘魯籌款，幫助那裡的孩子支付腭裂和嘴唇手術 費用。

李修頓的黨內對手包括此前一天參選的富翁威爾森(Harry Wilson)、威徹斯特郡前郡長阿斯托利諾(Rob Astorino)、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)之子小朱利安尼(Andrew Giuliani)等。