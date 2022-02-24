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65°F 紐約過冬季最暖一天 明日冰雪來襲 再啟災害預警

記者張心╱紐約報導
冬季風暴將在24日晚間來襲，給紐約市和周邊地區帶來降雪和積冰。（記者張心╱攝影）
冬季風暴將在24日晚間來襲，給紐約市和周邊地區帶來降雪和積冰。（記者張心╱攝影）

紐約市23日創下2月最高氣溫紀錄，華氏65度的高溫在冬日極其少見；不過冷空氣在24日(周四)又將襲來，國家氣象局(NWS)再對紐約州、新澤西州和賓州地區發布冬季風暴預警，降雪預計將持續至25日晚間，降雪量可達五吋。

紐約全州23日都感受到了創紀錄的「暖冬」溫度，各地平均氣溫飆升至華氏60度，紐約市中央公園更是在上午11時就達到華氏65度；自22日下午開始的降雨，也於23日中午停止。

但冷空氣總是來得猝不及防，全州將在23日晚間迅速回到冬日的寒冷中；23日晚10時，氣溫就降至華氏30度；24日早晨，氣溫將接近華氏30度，隨後徘徊在華氏20度至華氏30度之間。

根據國家氣象局預警，24日晚，一場冬季風暴將襲來，給紐約州、新州和賓州帶來冰雪或風雪威脅，造成通勤和外出的困難。

紐約市和長島地區的降雪量預計將在一吋至三吋，伴隨著大雪、雨夾雪或是凍雨，預計將給25日早上的通勤客造成困擾，甚至會拖垮電纜線，使部分道路癱瘓。

上州的達切斯郡(Dutchess)、威徹斯特郡(Westchester)、沙利文郡(Sulliva)、橙郡(Orang)、普特南郡(Putnam)、洛克蘭郡(Rockland)、阿爾斯特郡(Ulster)等地，預計將在25日上午看到多達三吋至五吋的積雪，最北部地區極可能會達到八吋，各郡的冬季風暴將持續至25日下午6時。

新澤西州北部、哈德遜河谷(Hudson Valley)及康州費菲爾郡(Fairfield County)也會有降雪。

天氣預計在25日晚歸於平靜，伴隨著寒冷低溫，紐約市26日的氣溫將在華氏20度左右徘徊，但到了27日，會反彈到接近華氏40度。

在28日開始的新一周裡，紐約州北部的最低氣溫將降至華氏0度，之後陸續回穩到華氏30至40度，天氣將多半為晴朗。

紐約市 降雪 新澤西州

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