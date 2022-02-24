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MTA去年收到投訴1400起 數量創新高

記者金春香╱紐約報導

大都會運輸署(MTA)內部監察部門數據顯示，MTA2021年收到的投訴數量創下新高，達到1400起，超過2019年的最高值1375起，其中大部分投訴與「員工不端行為」相關。

者1400起投訴中，71%都是針對紐約市捷運局(NYC Transit)，市捷運局負責全市地鐵和公車，員工數量占MTA總人數6萬7000人中的68%。

投訴中有54%市針對員工不端行為，且40%的投訴來自公眾，其餘則來自匿名投訴者、MTA員工和政府部門。

MTA審查長Elizabeth Keating表示，希望這份監察報告能夠加強紐約民眾對MTA的信心，其辦公室會確保MTA增強運營水準。

在這些投訴中，有關於MTA員工鑽漏洞詐取加班費，員工規避繳納過路費，以及MTA的巨資建設項目等。

在MTA前審查長Carolyn Pokorny去年8月發布的報告中，紐約地鐵、火車等雇員浮濫申請加班費，長期遭人詬病，2020年加班費支出達11億元；2020年年底五名MTA員工涉嫌謊報上百個小時加班時間騙取薪資，甚至在所謂加班時間內在球館打保齡球，被捕控罪。

MTA2021年面臨諸多挑戰，前州長葛謨的離開導致MTA的管理層也出現變動，此外還有夏季的極端風暴天氣，以及第二波新冠疫情的持續影響，都導致MTA的乘客數量無法回升到疫情前水平。

MTA發言人Michael Cortez表示，MTA一直鼓勵紐約客看到什麼，就說出什麼，MTA會根據該審查報告來相應做出改變。

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