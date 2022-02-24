紐約展開地鐵安全計畫 華婦遊民憂失容身處

邱樂樂居住的地方放置了多輛裝滿衣物的購物車，以及她養的植物、拾荒的瓶子以及清潔的掃把。(記者牟蘭╱攝影)

69歲的香港 移民邱樂樂(Lele Yau，音譯)在母親去世後失去唯一的住所，流落在皇后區陽邊地鐵站 的橋下生活，多個購物車內放置她所有家當，無論寒暑與疫情，她堅持在附近生活；不過，隨著遊民 治安問題發酵，政府推動紐約地鐵安全計畫，她擔憂自己將失去僅有的容身之所。

多年前從香港移民美國的邱樂樂，已加入美國籍，她曾在曼哈頓的時裝區(Fashion District )工作，負責服裝設計，與母親在木邊Skillman大道的公寓居住了35年，直到媽媽三年前去世，她才搬離住所。

因自己多年前失業，邱樂樂說，她失去社保支持，自己未婚，雖有親友在美國生活，但關係不佳，沒人可以投奔，兩年前搬到陽邊地鐵站46街的橋下生活，成為一名街友，「我沒結婚，也沒孩子。」

對於申請遊民收容所，邱樂樂表示，她擔憂自己的家當被別人盜竊，因此放棄了這個選項，「(住在橋下)我沒有打擾任何人，也沒有人打擾我。」

邱樂樂時常坐在自己的沙灘椅上，周邊放置了數輛裝滿衣物、家具、毛毯與被子的購物車，以及她養的植物、拾荒的瓶子以及清潔的掃把；她說，平日會待在地鐵站內閱讀書籍和報紙，若是遇上寒冬，會搬到附近的Key Food超市旁的牆角避寒。

作為居住在橋下的五名遊民中的一員，邱樂樂說，超市業者允許她在寒夜中靠牆避寒，這些善舉也讓她感到安慰，「這裡非常暖和，我也感到很安全」；她補充，天冷時，她會在43街遊樂場的洗手間內換上六件衣服，當地的居民還為她捐贈了毛毯與被子保暖，「我動作非常快。」

邱樂樂表示，她不常與其他遊民交談，直到三個月前，有一名男子搬到她的附近居住，她稱讚對方友善；她說，因為當地居民經常會捐給她錢，她並未時常感到飢餓，「有人給我5元，有人給我20元，到目前為止，我還沒挨餓過。」

對於兩年的遊民生活，邱樂樂說，曾有警察要求她離開，但並沒人採取強制行動，她也沒有丟失任何東西；不過，隨著數起遊民傷人的惡性案件，民眾與政府對地鐵站的無家可歸者態度轉變，她開始擔憂自己會失去這個住所，「我開始擔心，今年並不一樣了。」

市府與州府21日推出紐約地鐵安全計畫，決定從包括7號線在內的六條地鐵線路開始整治，新規生效首日，警員從地鐵站內帶走不少遊民，但未公布地鐵站附近是否屬於執法範圍。