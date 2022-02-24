協助地鐵遊民計畫未見成效 MTA：需要時間

紐約遊民計畫啟動，MTA高管稱會奏效但還需時間。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)和州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布展開對全市472地鐵站 的遊民 協助計畫，但自21日開始執行以來攻擊案件卻未見減少；大都會運輸署(MTA)執行長利博(Janno Lieber)23日表示，這需要一段時間來貫徹滲透。

根據初步計畫，外展小組會動員警察、心理健康工作者和遊民服務專家團隊進入地鐵系統，勸導遊民接受幫助。

利博表示，30只小分隊首先會深入重點樞紐站點，包括曼哈頓中城的賓州車站(Penn Station)、大中央車站(Grand Central)、時報廣場、下城的富爾頓街站(Fulton St. Station)，以及皇后區的牙買加中心站(Jamaica Center Station)。

另有12只小分隊會前往各條線路的終點站，利博說，在那裡將有效的與需要幫助的群體取得溝通，並嘗試說服他們離開捷運 系統，「所以肯定不只有30只小隊在執行計畫。」

對於人們質疑的「未見成效」，利博表示州、市府真的在領導計畫從上而下的貫徹，並把外展服務資源對接，但仍需要時間來一步一步達到目的。

目前就MTA而言，最重要的輔助工作為幫助貫徹乘車規範，利博指出，將嚴格限制占座睡覺、亂扔垃圾和具有攻擊性的人群，不會再對乘客在火車和地鐵站吸菸、吸毒或推人落軌視而不見。

採訪中利博也被問到老生常談的話題，除外展小組外，是否有足夠的警力在車廂內以及站台上駐守，因為這種「可見度」會讓通勤者感到更加安全。

利博表示，經不斷交涉後，亞當斯和市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)已經同意，除了此前增加的1000名警力外，更多捷運分局的警員也會被部署進系統中。

這一舉措出台在捷運系統和遊民有關案件頻發的關頭，40歲的華裔女子高慧民(Michelle Go)上月在時報廣場地鐵站被患有精神疾病的遊民推入鐵軌身亡。

利博表示，MTA不會干涉州市府的遊民外展服務，唯一能做的就是配合提供信息，哪裡遊民最多，什麼問題最為嚴重等。