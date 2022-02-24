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電費飆漲 寇頓籲州公共服務委員會干預

記者顏潔恩╱紐約報導
電費煤氣費急速漲價，圖為聯合愛迪生電力公司員工在修理居民電表。(取自愛迪生公司Flickr)
電費煤氣費急速漲價，圖為聯合愛迪生電力公司員工在修理居民電表。(取自愛迪生公司Flickr)

面對紐約市近期急速飆漲的電費和煤氣費，此前民選官員介入後尚未見效，民眾仍向當地民代辦公室投訴；代表布碌崙(布魯克林)南區華人聚居地的州眾議員寇頓(William Colton)日前發布聲明，呼籲紐約州公共服務委員會(NYSDPS)干預，拒絕愛迪生電力公司(Con Edison)大幅調漲價格的行為。

「最近電力公司對電費的巨幅調漲，已嚴重到促使紐約客打算搬離、永遠離開這座城市。」寇頓表示，在價格調漲之前，紐約客已支付全美最高的電費和煤氣費價格；很多人遭到新冠疫情衝擊，引發巨大的經濟困難，這筆帳單更是帶來無形的壓力。

寇頓解釋說，州公共服務委員會在2020年已和愛迪生電力公司達成協議，批准了提高收費的要求，規定將在三年內生效，而到2022年時居民每月支付的電費預計比2019年高出13%左右；然而最近居民收到的帳單，所顯示的調漲額度在短短幾個月內就上調到兩至三倍，很多人都連連叫苦。

若不提供詳細的計費方法、任由價格調漲繼續，那愈來愈多的民眾將無法承擔昂貴的租金和水電費；寇頓接著表示，儘管這方面已造成負擔，愛迪生電力公司在今年1月再次向州公共服務委員會提出計畫，要求為其項目增加12億元的資金，若通過的話，預計民眾的電費和煤氣費會再度調漲11%。

「最近的電費價格調漲過度到令人氣憤，州公共服務委員會應拒絕此項提案，保護民眾免受更大的影響」，寇頓呼籲，委員會應截停電力公司最近與未來的加價要求；並且要求其有系統地控制費率的變化，日後價格調整正式發生以前先通知大眾，而不是直接實行。

租金 布碌崙 眾議員

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