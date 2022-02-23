我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

外帶剩菜隔夜吃 19歲男染病雙腿截肢 手指也沒保住

監獄「拆舊蓋新」 布碌崙今春動工

記者胡聲橋／紐約報導
將被拆除的布碌崙監獄。 (圖片取自谷歌地圖)
將被拆除的布碌崙監獄。 (圖片取自谷歌地圖)

拆遷公司將在春天動工，拆除有著六十多年歷史的布碌崙(布魯克林)監獄；這個11層樓的監獄位於布碌崙市中心，拆除之後建築公司將在原地建造可以容納更多犯人的新社區監獄。

負責拆除布碌崙監獄的北極星(North Star)公司表示，它們從去年底開始著手，現在已經得到了各種所需的許可證，也做好了詳細的施工計畫，如果不出意外，他們會從春天開始拆除布碌崙監獄。

前市長白思豪2017年提出關閉紐約市主要監獄雷克島監獄，並用布碌崙、皇后區、曼哈頓和布朗士四個新的社區監獄取而代之。紐約市監獄目前的總容量為1.1萬人，而這四個社區監獄加起來的總容量僅為3000人，遠低於要求。因此，這四個區的監獄急需重建和擴大，為了保證雷克島能如期在2027年關閉，重建布碌崙監獄就是其中的一個重要步驟。

布碌崙監獄於2020年底關閉，當時這個有著815個床位的監獄已經使用了近65年。重建後的新監獄計畫擁有886個床位，建築高度為295呎，新監獄還將包括3萬平方呎的「社區空間」和一些治療部門，預計於2027年落成。

因為布碌崙監獄街對面就是國王郡刑事法院，為了不影響法院的工作，北極星公司將專門為法院修建一個通道，方便警察帶入和帶出被拘留者。北極星公司還表示，他們現在正與各方協調，保證拆除工作符合技術要求、安全要求和環境要求，而且很最重要的一點是不擾民。

需要重建的監獄還有曼哈頓監獄。因為曼哈頓監獄靠近華埠，引起了華社的強烈反彈和抗議，大量民眾呼籲暫停曼哈頓監獄項目，新市長上任後，華社仍在為此抗爭；皇后區秋園的聯合大道(Union Turnpike)停車場監獄，已開始動工，可關押886名囚犯，預計在2023年完工。

監獄 布碌崙 曼哈頓

上一則

電費飆漲誰之過？消費者求助有門

下一則

白男專偷亞裔家 法拉盛人心惶惶

延伸閱讀

紐約市1/3公車乘客逃票 布朗士區居首

紐約市1/3公車乘客逃票 布朗士區居首
紐約遊民計畫啟動 首日未見改善

紐約遊民計畫啟動 首日未見改善
街邊堆肥僅具象徵性 亞當斯停擴大

街邊堆肥僅具象徵性 亞當斯停擴大
馬泰：將與亞當斯商討 盼廢除華埠監獄

馬泰：將與亞當斯商討 盼廢除華埠監獄
反社區監獄 皇后區第九社區委員會致信市議會

反社區監獄 皇后區第九社區委員會致信市議會

熱門新聞

李尤娜生前任職的公司「Splice」，14日發表聲明悼念。(截自Splice Instagram)

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

2022-02-15 14:19
勁風暴雪將襲紐約州。19日下午，紐約法拉盛街頭飄雪。(記者牟蘭／攝影)

勁風雪颮瞬間「洗白」紐約州 國家氣象局大風預警今晚生效

2022-02-19 18:54
因今年1月居民樓收到高昂的天然氣與電氣費用，政府要求聯合愛迪生公司重新核查上月帳單；圖為示意圖。(本報檔案照)

「我們付不起」紐約華裔夫婦1月電費漲近三倍

2022-02-17 16:27
一名華男日前在地鐵車廂內看見「殺死中國佬」 的仇恨訊息。(讀者提供)

紐約市地鐵車廂驚現「殺掉中國佬」字樣 華人不安

2022-02-19 11:24
李尤娜生前影像。(取自悼念網頁)

上身赤裸 李尤娜身中40餘刀…兇嫌有性犯罪動機

2022-02-16 02:30
民眾為李尤娜寫的悼念信也被貼在樹幹上。(記者張晨/攝影)

蠟燭摔碎、標語撕碎 李尤娜華埠悼念壇遭毀壞

2022-02-17 11:03

超人氣

更多 >
華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中
陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方
金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯
台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人
烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創