監獄「拆舊蓋新」 布碌崙今春動工

將被拆除的布碌崙監獄。 (圖片取自谷歌地圖)

拆遷公司將在春天動工，拆除有著六十多年歷史的布碌崙 (布魯克林)監獄 ；這個11層樓的監獄位於布碌崙市中心，拆除之後建築公司將在原地建造可以容納更多犯人的新社區監獄。

負責拆除布碌崙監獄的北極星(North Star)公司表示，它們從去年底開始著手，現在已經得到了各種所需的許可證，也做好了詳細的施工計畫，如果不出意外，他們會從春天開始拆除布碌崙監獄。

前市長白思豪2017年提出關閉紐約市主要監獄雷克島監獄，並用布碌崙、皇后區、曼哈頓 和布朗士四個新的社區監獄取而代之。紐約市監獄目前的總容量為1.1萬人，而這四個社區監獄加起來的總容量僅為3000人，遠低於要求。因此，這四個區的監獄急需重建和擴大，為了保證雷克島能如期在2027年關閉，重建布碌崙監獄就是其中的一個重要步驟。

布碌崙監獄於2020年底關閉，當時這個有著815個床位的監獄已經使用了近65年。重建後的新監獄計畫擁有886個床位，建築高度為295呎，新監獄還將包括3萬平方呎的「社區空間」和一些治療部門，預計於2027年落成。

因為布碌崙監獄街對面就是國王郡刑事法院，為了不影響法院的工作，北極星公司將專門為法院修建一個通道，方便警察帶入和帶出被拘留者。北極星公司還表示，他們現在正與各方協調，保證拆除工作符合技術要求、安全要求和環境要求，而且很最重要的一點是不擾民。

需要重建的監獄還有曼哈頓監獄。因為曼哈頓監獄靠近華埠，引起了華社的強烈反彈和抗議，大量民眾呼籲暫停曼哈頓監獄項目，新市長上任後，華社仍在為此抗爭；皇后區秋園的聯合大道(Union Turnpike)停車場監獄，已開始動工，可關押886名囚犯，預計在2023年完工。