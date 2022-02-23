亞裔接連遇害 郭納德批法官不作為

郭納德(講話者)認為，不是保釋改革有問題，而是法官不作為。（本報檔案照）

接二連三的亞裔被害事件，使紐約居民尤其是華社紛紛指責前市長白思豪任職期間通過的保釋改革法案，但州參議員郭納德(Andrew Gounardes)22日在接受中文媒體採訪時表示，不是保釋改革有問題，而是法官不作為，沒有遵從已經通過的法律。

李尤娜被尾隨殘害的案件發生後，人們紛紛把矛頭指向保釋改革法案，認為這個法案過於寬鬆，讓罪犯都上街了。然而，對這個法案投下贊成票的郭納德解釋，2020年，他們對保釋改革法案進行了修改，修改後的法案有了很大變化，法官是可以為罪犯設定保釋條件的，只不過法官沒有那麼做而已。

以李尤娜案為例，嫌犯以前犯過18項罪，法官數次可以斟酌設定保釋條件，但沒有做；對嫌犯早就應該進行的心理評估，但也沒有做，這才釀成了慘劇的發生。郭納德認為，只有警方、检方、法官、立法者，都遵循法律，並通力合作，才能把那些危险的人扫出街道。

新冠疫情使許多小企業都陷入了困境，郭納德說，政府為此撥出了8億美元的小額貸款和贈款供受影響的小商戶申請；但他發現，移民小商戶基本上沒人申請這些援助款，他鼓勵經濟上有困難的華社商戶可以試試申請這些經濟援助。

郭納德重視教育 問題，他說現在父母送孩子去上幼兒園花費不菲，甚至要夫妻兩人都有工作，才有餘錢可以送孩子上幼兒園。他說在今後的立法工作中，一定會想法設法為幼兒的父母減輕經濟負擔。

對於華社關心的特殊高中 錄取問題，郭納德一直反對廢除特殊高中入學考試(SHSAT)，但他強調，應該從早期教育開始，就讓各族裔得到平等的教育機會，只有這樣才能讓SHSAT成為真正平等的考試。

郭納德還提到，過去十年，州政府撥給紐約市立大學(CUNY)的經費減少了20%，而在他自己的選區，CUNY的學生大約有1.1萬人，是紐約州各選區中最多的，為此，他正在積極呼籲州政府增加CUNY的撥款，為那些大學生營造更好的學習環境。

紐約住房最花錢，不管是買房還是租房。郭納德說，為了讓紐約居民，讓自己選區的居民住得起房，他會遊說州議會降低稅率，減輕居民的負擔。

對於最近紐約居民電費瘋漲的問題，郭納德認為，一方面，聯合愛迪生(Con-Edison)公司應該調整好天然氣 供應的長期和短期合同，從而使電價調整較為平緩；另一方面，政府可以通過影響輸送電力的成本來調整電價；還有就是開放可再生能源，減少對天然氣的依賴。