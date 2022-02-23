我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

外帶剩菜隔夜吃 19歲男染病雙腿截肢 手指也沒保住

亞裔接連遇害 郭納德批法官不作為

記者胡聲橋／紐約報導
郭納德(講話者)認為，不是保釋改革有問題，而是法官不作為。（本報檔案照）
郭納德(講話者)認為，不是保釋改革有問題，而是法官不作為。（本報檔案照）

接二連三的亞裔被害事件，使紐約居民尤其是華社紛紛指責前市長白思豪任職期間通過的保釋改革法案，但州參議員郭納德(Andrew Gounardes)22日在接受中文媒體採訪時表示，不是保釋改革有問題，而是法官不作為，沒有遵從已經通過的法律。

李尤娜被尾隨殘害的案件發生後，人們紛紛把矛頭指向保釋改革法案，認為這個法案過於寬鬆，讓罪犯都上街了。然而，對這個法案投下贊成票的郭納德解釋，2020年，他們對保釋改革法案進行了修改，修改後的法案有了很大變化，法官是可以為罪犯設定保釋條件的，只不過法官沒有那麼做而已。

以李尤娜案為例，嫌犯以前犯過18項罪，法官數次可以斟酌設定保釋條件，但沒有做；對嫌犯早就應該進行的心理評估，但也沒有做，這才釀成了慘劇的發生。郭納德認為，只有警方、检方、法官、立法者，都遵循法律，並通力合作，才能把那些危险的人扫出街道。

新冠疫情使許多小企業都陷入了困境，郭納德說，政府為此撥出了8億美元的小額貸款和贈款供受影響的小商戶申請；但他發現，移民小商戶基本上沒人申請這些援助款，他鼓勵經濟上有困難的華社商戶可以試試申請這些經濟援助。

郭納德重視教育問題，他說現在父母送孩子去上幼兒園花費不菲，甚至要夫妻兩人都有工作，才有餘錢可以送孩子上幼兒園。他說在今後的立法工作中，一定會想法設法為幼兒的父母減輕經濟負擔。

對於華社關心的特殊高中錄取問題，郭納德一直反對廢除特殊高中入學考試(SHSAT)，但他強調，應該從早期教育開始，就讓各族裔得到平等的教育機會，只有這樣才能讓SHSAT成為真正平等的考試。

郭納德還提到，過去十年，州政府撥給紐約市立大學(CUNY)的經費減少了20%，而在他自己的選區，CUNY的學生大約有1.1萬人，是紐約州各選區中最多的，為此，他正在積極呼籲州政府增加CUNY的撥款，為那些大學生營造更好的學習環境。

紐約住房最花錢，不管是買房還是租房。郭納德說，為了讓紐約居民，讓自己選區的居民住得起房，他會遊說州議會降低稅率，減輕居民的負擔。

對於最近紐約居民電費瘋漲的問題，郭納德認為，一方面，聯合愛迪生(Con-Edison)公司應該調整好天然氣供應的長期和短期合同，從而使電價調整較為平緩；另一方面，政府可以通過影響輸送電力的成本來調整電價；還有就是開放可再生能源，減少對天然氣的依賴。

郭納德(講話者)認為，不是保釋改革有問題，而是法官不作為。（取自郭納德競選網站）
郭納德(講話者)認為，不是保釋改革有問題，而是法官不作為。（取自郭納德競選網站）

教育 天然氣 特殊高中

上一則

紐約整治地鐵遊民 先抓6條線…首日又爆3起攻擊乘客

下一則

紐約皇后區當街推倒亞裔婦 男嫌被捕控攻擊罪

延伸閱讀

歐盟提案 要求大企業檢查供應鏈人權問題

歐盟提案 要求大企業檢查供應鏈人權問題
紐約市議會擬法 禁止外賣平台「閃送」 保工人行人安全

紐約市議會擬法 禁止外賣平台「閃送」 保工人行人安全
民調：近三分之二紐約選民支持收緊保釋規定

民調：近三分之二紐約選民支持收緊保釋規定
科州首位出櫃州長 批共和黨反LGBTQ政策「撕裂美國」

科州首位出櫃州長 批共和黨反LGBTQ政策「撕裂美國」
曲怡文選舉籌款晚會：保釋改革法案須修正

曲怡文選舉籌款晚會：保釋改革法案須修正

熱門新聞

李尤娜生前任職的公司「Splice」，14日發表聲明悼念。(截自Splice Instagram)

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

2022-02-15 14:19
勁風暴雪將襲紐約州。19日下午，紐約法拉盛街頭飄雪。(記者牟蘭／攝影)

勁風雪颮瞬間「洗白」紐約州 國家氣象局大風預警今晚生效

2022-02-19 18:54
因今年1月居民樓收到高昂的天然氣與電氣費用，政府要求聯合愛迪生公司重新核查上月帳單；圖為示意圖。(本報檔案照)

「我們付不起」紐約華裔夫婦1月電費漲近三倍

2022-02-17 16:27
一名華男日前在地鐵車廂內看見「殺死中國佬」 的仇恨訊息。(讀者提供)

紐約市地鐵車廂驚現「殺掉中國佬」字樣 華人不安

2022-02-19 11:24
李尤娜生前影像。(取自悼念網頁)

上身赤裸 李尤娜身中40餘刀…兇嫌有性犯罪動機

2022-02-16 02:30
民眾為李尤娜寫的悼念信也被貼在樹幹上。(記者張晨/攝影)

蠟燭摔碎、標語撕碎 李尤娜華埠悼念壇遭毀壞

2022-02-17 11:03

超人氣

更多 >
華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中
陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方
金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯
台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人
烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創