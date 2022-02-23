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仇恨亞裔+疫情 青少年當街被辱 角聲24日辦心理講座

記者牟蘭／紐約報導
「為我們的社區『通脈』」論壇將於24日在角聲福音廣場舉辦；左起為殷臻、馮郁雯與陳熾。(記者牟蘭／攝影)
「為我們的社區『通脈』」論壇將於24日在角聲福音廣場舉辦；左起為殷臻、馮郁雯與陳熾。(記者牟蘭／攝影)

疫情爆發後，仇恨亞裔風氣四起，不少亞裔青少年甚至在街頭因自己膚色被他人毆打或惡意辱罵，出現心理問題；對此，基督教角聲佈道團22日宣布，將於24日(周四)舉辦「為我們的社區『通脈』」論壇，帶領民眾走出心靈的沼澤。

法拉盛角聲福音廣場總監陳熾表示，疫情期間，仇恨犯罪暴增，不少亞裔民眾在街頭被毆打，甚至遭到殘忍殺害，導致亞裔民眾出現心理問題。

陳熾以一名16歲少女日前在法拉盛街頭，無故受到外族裔語言暴力舉例，指出，許多青少年更易出現情緒問題，希望此次活動幫助民眾走出心靈的陰霾，「中醫通過脈絡診治患者的疾病，此次論壇希望診療民眾的心理疾病，盼望社區守望互助，戰勝困難」。

市人權局華裔專員馮郁雯表示，仇恨犯罪風氣四起，不少亞裔民眾在街頭遭到肢體或語言的暴力，如何處理這種緊急問題，並減少此類意外對自己的傷害至關重要；她說，華人常因傳統觀念的影響，遇到罪案後，不敢報警、不願求助，她希望通過這場論壇，幫助民眾了解如何處理相關問題。

角聲特殊兒童事工負責人殷臻表示，兩年前角聲在曼哈頓華埠專為特殊兒童開放的咖啡館，旨在幫助這些孩子能學習一門技藝，讓他們建立自信，日後能有一技之長。

殷臻說，近期有不少因受疫情與仇恨亞裔風氣影響的正常孩子，患上憂鬱症或躁鬱症，導致他們無法正常融入社會，為走出心靈的陰霾也加入了咖啡館；她說，新移民學生因語言不通且不熟悉當地的文化，更容易出現上述問題，她呼籲更多家長與學生參與當天的論壇，解答自己心靈的困境。

論壇將於24日下午7時在角聲福音廣場舉辦，地址為法拉盛緬街42-35號二樓，不能到場的民眾可登live.cchc.org觀看直播。

亞裔 法拉盛 疫情

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