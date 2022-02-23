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紐約客談／紐約地鐵118年歷史 清理說易行難

紐約客談

市長開始清理紐約地鐵了，這是一件大快人心的好事。經常乘坐紐約地鐵的人，誰不覺得紐約地鐵又髒又亂又差呢，誰不想有一個乾淨、整潔、舒適的地鐵環境呢？這是紐約客的夢想啊！但一想到紐約地鐵負載的118年歷史，想到紐約市錯綜複雜的現實情況，又有多少人敢對清理地鐵有太多奢望呢？

光是遊民問題就是一個相當棘手的問題。能把所有遊民趕出地鐵嗎？顯然不能。能把大多數遊民都在地鐵外安置好嗎？好像也不大可能。我們對待遊民，其實也在看自己的良心，但凡有一尺棲身之處，誰無緣無故會願意住在地鐵裡呢？大冬天把地鐵里的遊民趕上大街，誰能下這樣的重手呢？

那把高慧民推下地鐵站台的不是遊民嗎？尾隨並殘忍殺害李尤娜的不也是遊民嗎？是的，這也是這次清理活動的導火線。正因為如此，這次進入地鐵的外展小組也包括了心理健康方面的專家和臨床醫生。

對地鐵內的遊民進行巡查，找出那些有精神疾病和危險的遊民已經迫在眉睫了。只要能精準地找到這些重點人物，把他們安置好，該治療的治療，該關起來的關起來，地鐵的安全水平就能有大幅提升。外展小組進入地鐵，對紐約密如蛛網的地鐵系統進行盤查，希望他們真的下功夫，也希望他們的功夫不要白費。

儘管如此，人們還是對清理行動有懷疑，你把有精神疾病的人請出了地鐵，地面有精神疾病的人不會再進駐地鐵嗎？所以遊民問題實在是一個複雜的問題，是一個牽涉到全社會方方面面的問題。

現在最好的態度就是樂觀觀望，過一個星期再看，過一個月再看，看地鐵環境到底是否真有改善。

紐約客談，每周二至周六見報

地鐵站 遊民 高慧民

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