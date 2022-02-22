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紐約華埠永喜大廈火災 多華裔社團門窗被毀 一樓商鋪遭水淹

記者張晨/紐約報導
曼哈頓華埠東百老匯的華埠永喜大廈22日發生火災。記者張晨/攝影
曼哈頓華埠東百老匯的華埠永喜大廈22日發生火災。記者張晨/攝影

曼哈頓華埠百老匯華人社團與辦公室聚集的永喜大廈22日發生火災，位於大樓五樓的福建竹岐同鄉會被燒毀，鄰近的幾個辦公室和上下幾層樓的玻璃被消防人員打碎；當日中午才允許人員進出，一樓商舖也被水淹，不少人在現場清理。

影片來源：讀者提供

火災發生在當日早6時20分左右，竹岐同鄉會長鄭明棋表示，火災起因疑似電路老化所致，發生時沒有人在場，但會址損毀嚴重。

記者在案發現場看到，市消防局一直封鎖現場至下午，在檢視人員確認無潛在危險後才允許人員入內，一樓商鋪，包括一家華人藥房和麵包店都遭到水淹，地下室更為嚴重；民眾紛紛用塑膠桶接漏水的地方，而當日也為陰雨天，刺鼻的焦糊味隔街可聞。

永喜大廈目前已關閉電梯，所有人不得不使用樓梯上下，而樓梯間內也一片狼藉，積水一直從一樓延伸至六樓，四樓以上則完全處於斷電狀態。

五樓的火災現場，交錯的電線暴露在走廊中，現場清理者不得不用電池檯燈照明；消防局知情人士透露，此類大樓發生火災多為維護不當，用電超過負荷即使沒有明火也會產生不可估計的後果，因為在火災致死案中，遇難者多死於吸入過多濃煙而非大火。

曼哈頓華埠東百老匯的華埠永喜大廈22日發生火災。記者張晨/攝影
曼哈頓華埠東百老匯的華埠永喜大廈22日發生火災。記者張晨/攝影
曼哈頓華埠東百老匯的華埠永喜大廈22日發生火災。記者張晨/攝影
曼哈頓華埠東百老匯的華埠永喜大廈22日發生火災。記者張晨/攝影
曼哈頓華埠東百老匯的華埠永喜大廈22日發生火災。記者張晨/攝影
曼哈頓華埠東百老匯的華埠永喜大廈22日發生火災。記者張晨/攝影
曼哈頓華埠東百老匯的華埠永喜大廈22日發生火災。記者張晨/攝影
曼哈頓華埠東百老匯的華埠永喜大廈22日發生火災。記者張晨/攝影

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