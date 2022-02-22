法拉盛周六起提供免費法律諮詢

市議員黃敏儀、亞平會和亞裔律師協會21日宣布，將於26日起為社區提供有翻譯的免費法律諮詢。(記者顏嘉瑩/攝影)

亞洲人平等會(AAFE)、紐約亞裔 律師協會(AABANY)和市議員黃敏儀，21日在法拉盛 宣布，訂於26日(周六)起為社區提供免費法律諮詢服務，協助低收入、擁有語言障礙的弱勢移民 獲得法律援助，歡迎有需要者致電預約。

黃敏儀表示，法律諮詢對於華人等移民社區不可或缺，由於民眾在訴說自己面臨的法律問題時，需要用自己舒服的語言和私人環境才能正確表達，但現階段在華社很多地方沒有提供這樣的環境，在該辦公室、亞平會和亞裔律師協會的努力下，將為社區提供免費的中文國語、廣東話、韓文和西語翻譯服務法律諮詢，確保民眾獲得法律權益，該辦公室也會繼續為社區爭取資源。

亞平會社區服務部執行主任廖淑芳(Emily Rios)說，新冠疫情對亞太裔社區來說是極具挑戰性的時期，亞裔律師協會此前就在曼哈頓華埠等華人社區，提供志願律師為社區服務，如今在疫情和緩之際再將這項服務拓展到法拉盛，服務那些弱勢的群眾。

亞裔律師協會的免費法諮項目副主席金慶一(Eugene Kim)表示，該項目從2015年就開始為華社服務，如今繼續拓展，將可擴大服務那些擁有語言障礙或受限於經濟能力而無法找律師的新移民；他說，任何人遇到法律問題，都可以使用該服務。

此外，如果有民眾遭受歧視或仇恨犯罪，也可以和亞裔律師協會的根除仇恨行動響應小組(Hate Eradication Active Response Team，簡稱HEART)聯絡；該小組旨在為遭遇到歧視或仇恨犯罪的民眾提供支持，中文可致電(516)788-8821、廣東話熱線為(516)788-8822。

免費法律諮詢將於2月26日、3月26日和4月23日中午12時30分至下午3時30分，在亞平會法拉盛一號社區中心舉行，民眾可選擇面對面或遠程與律師談話，需提前致電(718)316-9993預約，留下姓名、電話和簡單解釋諮詢的法律內容，志工將會依照需求回電、安排諮詢時間；預約者需攜帶所有與案件相關的文件和資料，還需提供新冠疫苗接種證明並戴口罩。