雷傑納隆科學獎決賽╱創新醫學+公共政策 邱奕旋：盼弱勢享平價抗癌醫療

17歲的邱奕旋入圍雷傑納隆科學獎決賽。（邱奕旋提供）

一心嚮往醫學院的17歲華裔高中生邱奕旋(Ethan Chiu)，憑藉獨具創意的抗癌研究方法，入圍具有「少年諾貝爾獎」之稱的雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)決賽，他希望創造低收入 群體也可以負擔的癌症 治療方法，拯救更多社會弱勢群體的生命。

談及對探索抗癌方式的癡迷，邱奕旋回憶，他15歲時在長島納蘇大學醫療中心(Nassau University Medical Center)的志願者經歷，讓本就對生物和化學感興趣的他，明晰了所學應所用的方向，「2019年我在醫院做志願者時，看到一位媽媽帶著她罹患癌症的小孩來就診，卻因為付不起醫藥費而無法接受最好的治療，這件事對我產生了非常大的衝擊。」

父母皆為台灣移民的邱奕旋，曾經為探望祖父母而短暫回過台灣，對那裡平價卻高質量的醫療水平印象深刻，「我陪著爺爺到醫院看病，發現在台灣真的不需要付很高的費用，就可以享受高質量的醫務服務，這點和美國很不一樣。」

懷抱使更多平民也可以享受高質量醫療的願景，邱奕旋打算以抗癌為起點，研究平價卻有效的癌症治療方式，「我在看到那對沒錢治病的母子之後，就開始構思創新的癌症治療方式，2019年底把研究想法寄給了一些醫學教授，很幸運，曼哈頓西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)一位教授感興趣，接納我到他的實驗室進行研究。」

雖然疫情對邱奕旋在實驗室的實地研究有很大衝擊，但堅持近兩年的強力毒素抗癌項目終於獲得認可，「因為有80%的病人會在患癌的頭六個月內去世，我希望通過強力毒素治療，使癌細胞 不要在這個危險期生變，直接遏止癌細胞繁衍或是將其轉移到其他部位。」邱奕旋計畫大學就讀醫學院，繼續從事抗癌方式研究。

「醫學可以治病救人，但同時政策制定也是改變社會的一種重要方式。」對公共政策也具有濃厚興趣的邱奕旋，擔任聯合國美國青少年顧問委員會政策部主席，帶領全美學生與世界領導人和國會議員一起，探討清潔能源、公共衛生等領域的解決方案，「我希望未來在醫學院學習時，也可以同時就讀公共政策學，雙管齊下一起為社會帶來改變。」