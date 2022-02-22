雷傑納隆科學獎決賽╱長島華生 用數學生物幫助醫病

長島華裔高中生罗开新入圍雷傑納隆科學獎決賽。（罗开新提供）

出於對數學和生物學的狂熱，18歲的罗开新(Amber Luo)不僅獲哈佛大學(Harvard University)提前錄取，還入圍了具有「少年諾貝爾獎」之稱的雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)決賽，她創建的STEM學科(科學、技術、工程、數學)在線教育 網站，也收穫了上百位全美幼稚園至12年級(K-12)學生報名參與。

「我從12歲起就瘋狂喜歡數學，享受用創造性的思維去解決問題。」出生於教育世家的罗开新，移民自中國的父母都身為癌症 研究教授，從小便重視對女兒的素質教育，在發現罗开新對數學的熱愛和天賦之後，便鼓勵她參加全美數學競賽和夏令營，之後罗开新在全美數學競賽AMC 10名列前2.5%，五次晉級美国数学邀请赛(AIME)，兩次受邀參與麻省理工學院(MIT)女生數學獎，也擔任她所就讀的長島Ward Melville高中數學隊隊長。

在數學領域一騎絕塵之時，15歲的罗开新第一次接觸了生物學，打開了又一扇新世界的大門，「我突然發現生物的世界好奇妙，裡面有太多我從未見過也未想像過的神奇，於是我拼命閱讀能找到的所有生物相關的資料。」

結緣生物學不久，新冠疫情 爆發，像大多數紐約學生一樣不得不待在家裡的罗开新，有了充足的時間滿足自己對生物學的好奇，「2020年暑假，我開展了一項關於新冠疫情的研究，通過應用統計建模來調研社會經濟和健康相關的決定因素，被邀請到德州大學演講，也發表了第一篇論文。」

罗开新入圍雷傑納隆科學獎決賽的研究課題，是她被選拔進麻省理工學院針對全世界優秀高中生的「科學研究項目」(Research Science Institute)時萌發的，「我想把自己熱愛的數學和生物結合，以數學解決生物領域的問題。」她創立的原創算法和統計計算工具，可以通過識別蛋白質翻譯中的關鍵調節點，為醫療研究人員觀察疾病狀態下的蛋白質合成變化找到治療方法，從而幫助治癒癌症和帕金森綜合症等疾病。

「未來我希望在大學可以更進一步做數學和生物學的科學研究，找到開創性的解法並寫成著作，使更多研究人員能夠應用。」為幫助更多學生提高STEM學科成績，罗开新也集結了23位同齡尖子生，創立了Illumina Learning在線教育網站，吸引了全美上百位學生註冊上課，為更多青少年補習科學、生物、數據科學、電腦科學等知識。