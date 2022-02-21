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法拉盛反遊民所 數十團體集會

記者曹健╱紐約報導
法拉盛各界人士20日集會，反對亞平會以任何名目建設遊民收容所計畫。(法拉盛大聯盟提供)
法拉盛各界人士20日集會，反對亞平會以任何名目建設遊民收容所計畫。(法拉盛大聯盟提供)

大力反對在法拉盛大學點大道建造遊民收容所的法拉盛大聯盟，20日連同數十個社區團體舉行集會，再度聲討遊民所計畫，要求改建平價房屋；亞洲人平等會(AAFE)當日則回應，過渡性住房計畫已經暫停，期待與社區進行有建設性的對話，以解決有子女的困苦家庭的住屋需求。

法拉盛各界人士20日集會，反對亞平會以任何名目建設遊民收容所計畫。(記者曹健╱攝...
法拉盛各界人士20日集會，反對亞平會以任何名目建設遊民收容所計畫。(記者曹健╱攝影)

與會人士聚集在亞平會的工地前，高舉「亞平會唯利是圖、出賣社區」等中英文標語，高呼「我們不要遊民所、要平價屋」等口號，批評亞平會黑箱作業、罔顧民意，並且玩文字遊戲，愚弄社區大眾，「要把法拉盛幾十年的繁榮發展毀於一旦」。

法拉盛各界人士20日集會，反對亞平會以任何名目建設遊民收容所計畫。(記者曹健╱攝...
法拉盛各界人士20日集會，反對亞平會以任何名目建設遊民收容所計畫。(記者曹健╱攝影)

發言的社區人士羅維宗、黃康、孫瀾濤、王慶良、徐家鵬、周允、王建英 、邵文、吳洪光 、 郭大龍、張文生、陳熠、趙靖桉、廖安怡、陳海靈等紛紛指出，亞平會的任何開發計畫，都必須向社區交代清楚、說明利益關係，才可能得到放行。他們感謝國會眾議員孟昭文致信市長亞當斯，要求停止法拉盛遊民所建造項目。

有小商家業者說，法拉盛在疫情期間有許多小商家倒閉，如果再建造遊民所，居民和商家的安全就更沒有保障，社區經濟就會更差； 「法拉盛建設你不在，搞起破壞你最快」。集會者呼籲法拉盛各界「抱團發聲」，反對任何形式、任何名目的實質性遊民所計畫。

法拉盛 遊民 大學點

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