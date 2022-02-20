參選挑戰金兌錫 趙靖桉、陳熠友人變「對手」

趙靖桉(前排左五)19日宣布參選紐約第40選區州眾議員。(記者牟蘭╱攝影)

受法拉盛 緬街公車專用道、遊民所計畫等多個負面政策促使，華裔趙靖桉(Kenneth Chiu)與陳熠(Yi Chen)向現任第40選區州眾議員 金兌錫(Ron Kim)發起挑戰，參選該職位；作為競爭對手，兩人都希望為社區發聲，讓州府聽見華人 社區的訴求，維護亞裔的權益。

趙靖桉19日先在法拉盛舉辦記者會，宣布參選紐約第40選區州眾議員， 美國紐約華人總商會會長徐家鵬與美國紐約華人洗籠協會創會會長厲勝利等到場支持；他表示，自己的父母分別來自中國廣東與香港，他在曼哈頓華埠出生，布碌崙(布魯克林)日落公園長大，五年前搬到法拉盛居住，熟悉多個華裔社區。

對於此次參選，趙靖桉說，政府過去在多個法案上忽視亞裔的聲音，他以保釋金改革法案、遊民所以及緬街公車道計畫舉例，稱現任州眾議員沒有代表社區的聲音，讓政府傷害了亞裔選民的利益，因此他想代表社區發聲。

趙靖桉表示，他曾在州助理議長奧迪茲(Felix W. Ortiz)辦公室、市議員萬齊家(Carlos Menchaca)與以及州參議員韓文頓(Jesse Hamilton)辦公室任職，期間幫助當地民眾解決困難，相較於其他參選者更具有優勢。

對於友人陳熠的參選，趙靖桉說，他一日前才得知對方參選，並表示，美國的選舉是民主制度，參選是個人自由。

陳熠對此有不同說詞，他接受本報採訪時表示，幾個月前已向對方告知自己的參選意向，期間一直溝通，希望兩人能團結華人選票，選出最適合的代表，最終競選成功，「我鼓勵華裔參政，但不希望大家只是『到此一遊』。」

陳熠出生在中國福州，13歲移民美國，看到父母奮鬥的不易，更能理解新移民的艱辛；他說，自己曾在州眾議員辦公室工作，在市警110分局任輔警七年，並在社區委員會任職，更了解底層民眾的需求，適合這一職位。

以去年參選市議會的25選區市議員的經歷舉例，陳熠說，上次選舉雖不敵排名第一的印度裔克里斯南(Shekar Krishnan)，但他仍獲得第一順位得票第二高，對此次參選有信心，近期計畫舉辦記者會正式宣布參選，「我有能力團結各個族裔。」

州眾議員第40選區包括皇后區法拉盛、白石鎮、大學點與莫瑞丘(Murray Hill)等華裔集中社區。