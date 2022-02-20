曲怡文選舉籌款晚會：保釋改革法案須修正

參選第27選區州參議員的曲怡文，日前在8大道酒家舉行籌款晚會。(曲怡文競選團隊提供)

參選第27選區州參議員 的曲怡文(Irene Chu Iwen)，日前在8大道酒家舉行籌款晚會，獲得不少社區人士、民選官員的支持；針對亞裔 屢被遊民襲擊事件，她受訪時表示，認同保釋改革法案具有漏洞，必須再次修正來確保社區的安全。

此前部分華人 因民主黨民代支持保釋改革法案而感到氣憤，但曲怡文指出，很多議員都認同改革法案存在漏洞，應進行檢討和修正；在她看來要給法官更大的裁決權，若鑑定此人有危害社區的威脅、累犯、涉及仇恨或非法持有武器犯罪等，就要扣押並立即設保，患有精神疾病者則應送醫。

她表示目前針對亞裔襲擊的事件中，雖不確定有多少宗受到與保釋改革的牽連，但確實在司法上造成問題，出於對社區安全的考量一定要修正。

自曲怡文宣布參選後，不少反對者在網路上指責她支持「台獨」的立場，她則回應道，出生地並非是她所能選擇；「我的祖父母是山東、廣東人，我是中國移民到台灣、然後再移民到紐約，我的血統是中國人，但我的出生地是台灣，現在我的國籍是美國。」

她表示，現在參選的目的就是為布碌崙選區內的華人發聲、爭取權益，對台灣海峽兩岸的關係不再具有立場，「不是我要討論的東西。」

除曲怡文外，目前福州子弟林煜也宣布參選該職，她表示很多支持背書自己的民選官員，都是認真在為華人做事的人；堅信當選的話能增加華裔在州議會裡的聲音，也能和其他的民選官員並肩作戰，為選民帶來更大的權益。

當天許多來自各行各業的社區人士、華裔民眾到場支持，州參議員劉醇逸、州眾議員白彼得(Peter Abbate)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、市議員紀思庭(Justin Brannan)等人也現身力挺，表示在社區擁有多年經驗的曲怡文是擔任該職的最佳人選。