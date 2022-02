州府再撥1730萬 建120套遊民住房

州長霍楚宣布撥款1730萬元,在州內為遊民建造120套永久和緊急住房。(州長辦公室提供)

州長霍楚 (Kathy Hochul)日前宣布撥款1730萬元,為全州遊民 建造120套永久和緊急住房,為退伍老兵、家暴倖存者、有藥物使用障礙史的個人和嚴重精神疾病患者提供服務,其中曼哈頓 將建造一棟13層遊民所,包含44套永久性生活輔助住房。

本次預算將分至四個郡的六個專案中,由「遊民住房和援助計畫」(Homeless Housing and Assistance Program)提供支持;該計畫是霍楚最新頒布的250億元「五年住房計畫」的一部分,經由州臨時與殘障援助辦公室(Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA)管理,旨在增強紐約州民眾的住房穩定性,計畫建造10萬套可負擔住房,其中1萬套將主要針對弱勢群體。

「遊民住房和援助計畫」已經在當前資助周期獲得了約8370萬元,用於建造618套永久生活輔助住房、14套過渡住房和67套緊急住房。本次1730萬元撥款的600萬,將由無障礙生活有限公司(Barrier Free Living,Inc.)於紐約市曼哈頓,建造一棟13層建築,配備44套永久性輔助住房;這將是曼哈頓大型的75套住房專案的一部分,該專案為弱勢長者預留了30套住房。

此外,本次撥款還將在長島蘇福克郡(Suffolk County)和東帕喬格(East Patchogue)建造兩個單身成年人緊急遊民所,在肖陶擴郡(Chautauqua County)為18歲以上女性遊民建造一棟三層住房,在奧農達加郡(Onondaga County)建造一棟80張床的緊急遊民所等。