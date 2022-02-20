美國長樂公會設服務站 福州僑胞可遠程換證

長樂公會即日起成立「福州警僑事務美國服務站」，將可讓民眾辦理駕駛證期滿遠程換證等業務。(長樂公會提供)

雖然美國新冠疫情 逐漸下降，但國際旅遊仍受到限制，許多華僑無法回國辦理文件；美國長樂公會日前在曼哈頓 華埠會所，與福州公安 舉辦視訊會議，被福州市政府指定即日成立「福州警僑事務美國服務站」，民眾可以到長樂公會辦理駕駛證期滿遠程換證、交管、戶籍、出入境和身分證期滿換證委託書等業務。

長樂公會的「福州警僑事務美國服務站」，將可讓民眾辦理駕駛證期滿遠程換證等業務，包括交管、戶籍、出入境、身分證期滿換證的委託書，並開放福州僑胞諮詢。

由於疫情影響導致僑胞無法按時回國辦理證件，福州公安局在中國開啟「天涯若比鄰，海外110」專項，為旅居海外福州籍僑胞服務的平台；該平台致力於為海外福州籍僑胞提供「多維、便捷、 精準」的跨境服務。

美國長樂公會會長盧建順表示，「海外110」的平台，集結報警、服務、諮詢、互動為一體，將可以為福州鄉親帶來方便；他也歡迎僑胞預約辦理事務，並了解所需的證件和信息。

平台除了推出交管延期換證可「電話辦」、期滿「線上辦」，信息變更「掌上辦」的三項便利服務項目，還有「一鍵電話報警」、「微信小程序報警」和「郵件報警」等三大項目。

視訊會議當天出席者包括盧建順、總顧問盧建旺，秘書長高秋華、陳金平，辦公室主任陳金雄，常務副會長林耕、李勤錟等人。

服務站地址為曼哈頓東百老匯107號3A室長樂公會大廳，預約電話為(212)966-9977。