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農曆年生意比去年更差 曼哈頓華埠復甦緩慢

記者顏嘉瑩／紐約報導
李佩欣表示，有華埠業者告訴她，今年農曆年期間生意比去年更差。(記者顏嘉瑩／攝影)
李佩欣表示，有華埠業者告訴她，今年農曆年期間生意比去年更差。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市新冠陽性率已降至去年11月以來的新低，紐約州也解除室內口罩令，當民眾與商家都在期盼生活恢復正常時，民主黨區領袖、「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)組織創辦人李佩欣(Victoria Lee)表示，曼哈頓華埠小商家卻反應，今年農曆年的生意比去年更差，華埠仍處在困境之中。

華埠在兩年前疫情剛開始時首當其衝受到影響，即便現階段州府和市府數據都表示，新冠相關數據持續下降，接下來將會陸續鬆綁相關政策，讓紐約市回到正常生活，但包括曼哈頓華埠、下城等地區，則由於政府的各項補助隨著疫情和緩而結束，在生意恢復到往年水準之前，只能在中間的灰色地帶中努力維持生計，也讓不少小商家表示，慘況更甚去年，同時也感到社區被「遺忘了」。

紐約市的疫情和緩，但離華埠復甦仍有很長一段路要走。(記者顏嘉瑩／攝影)
紐約市的疫情和緩，但離華埠復甦仍有很長一段路要走。(記者顏嘉瑩／攝影)

在疫情高峰期間餐館、超市關門，居民無法出門購物，有不少非營利機構提供免費餐食、生鮮蔬果給那些需要的民眾，如今商鋪、餐館開門，部分弱勢族群的需求仍在，再加上疫情後開始的仇恨亞裔犯罪、社區的遊民治安問題，讓居民更不敢出門。

經常與社區餐館聯絡的李佩欣表示，剛剛過去的農曆年對小商家來說「在預料之外」；農曆年間社區有許多慶祝活動，往往都能吸引大量的觀光客到社區參加遊行、用餐吃飯，但李佩欣說，有一間餐館業者表示，由於Omicron變種新冠病毒，今年農曆年生意還比去年更差。

李佩欣表示，去年她做了一項調查，3000多間紐約市餐館平均積欠租金約為3萬2000元，而且還在持續累積，面對剛剛過去的農曆年下滑的生意，離華埠復甦仍有一大段路要走。

華埠 疫情 紐約市

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